İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi

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İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında seçim gündemiyle ilgili karar alındı. Alınan karara göre, mevcut yönetim göreve devam edecek. Toplantıda çoğunluk, yapılan oylamanın ardından "7'ye 5 göreve devam" kararı aldı. Bu karara karşı çıkan isimler arasında yer alan TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin, görevlerinden istifa etti.

Türk futbolunun gündeminde üst sıralarda yer alan olağanüstü seçimli genel kurul tartışmalarına son nokta konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği kritik toplantıyı tamamladı.

TFF'DE SON KARAR ÇIKTI: SEÇİM YOK

Riva'da düzenlenen toplantıda, son dönemde gündemi meşgul eden erken seçim talepleri masaya yatırıldı. Yapılan toplantıda seçim kararının oylandığı, oylama sonucunda 7'ye 5 devam kararının alındığı belirtildi. Oylamanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü bir seçim kararı alınmayacağını belirterek, federasyon seçimlerinin daha önceden planlanan ve belirlenen normal takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini kurula ilettiği ifade edildi. 

İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi

TFF'DE 5 İSTİFA BİRDEN

Toplantıda 7 isim göreve devam edilmesini, 5 kişi ise edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu isimler TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, olağanüstü seçim ile ilgili kararını verdi

MECNUN OTYAKMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Görevinden istifa eden TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararlarının gerekçesini ifade ederek, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır." dedi. 

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İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuMecnun OtyakmazMustafa BozbağBilal ArslanMurat ŞahinFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • mesut mesut:
    Galatasay Derhal Küme düşürülüp Şampiyonlukları Elinden alınmalı. yöneticiler Amerikaya kaçmadan yakalanmalıdır 16 13 Yanıtla
    Avais.72 Avais.72:
    tmm 7 1
    sedat özdemir sedat özdemir:
    Erenköy’den San yer ayırttım 3 4
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    SEN NEREYE KAÇACAKSIN MEZUT 5 1
    Halis demir Halis demir:
    hem gs nin hemde fb nin şampiyonlukları iptal edilmeli 1 3
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    kabileye çevirdiniz koca Türkiye cumhuriyetini 20 1 Yanıtla
  • Selam null Selam null:
    T. F. F başkanı neden istifa etmiyor ki ?? 15 0 Yanıtla
  • Uğur Güllü Uğur Güllü:
    hacıosman ne zaman gidecen hacıosmannnnn 12 0 Yanıtla
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Ne koltukmuş, Kılçdaroğlu bir sen ikisin, ikinizide çok seviyorlar. 7 0 Yanıtla
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