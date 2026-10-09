AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam - Son Dakika
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AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin 9 maddelik kanun teklifini TBMM’de açıkladı. Teklifle net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Sürece kamu kaynağı aktarılmayacağını vurgulayan Güler, “Kim ne yapmışsa yanına kar kalmayacak. Partimizde bile olsa gerekeni sonuna kadar yaparız” dedi.

AK Parti’nin fon düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin ayrıntılarını Meclis’te düzenlediği basın toplantısında anlatan Güler, düzenlemenin geçici ve istisnai olduğunu vurguladı.

“SORUN SINIRLI BİR ALANDA YAŞANDI”

Teklifin amacının sermaye piyasalarının güvenilirliğini ve yatırımcı haklarını korumak olduğunu belirten Güler, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül’deki kararıyla tasfiyeye alınan 131 fonun, toplam fonların yüzde 4,6'sını oluşturduğunu söyledi.

Güler, “Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü, hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca yüzde 2,4'üne” karşılık geldiğini belirterek, “Yani sorun, fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır” dedi.

“BU VİRÜSÜ BÜNYEDEN SÖKÜP ATACAĞIZ”

Sermaye piyasalarında genel bir sorun olmadığını savunan Güler, “Sermaye piyasalarında sorun yok. Yatırımcının hakkı korunacak. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız” ifadelerini kullandı.

Güler, teklifin genel bir düzenleme olmadığını da vurguladı: “Hazırladığımız bu kanun teklifi, sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir.” Teklif, yalnızca SPK’nın 17 Eylül tarihli kararı kapsamında olan ve kanunun yayımlandığı tarihte tasfiyesi tamamlanmamış fonları kapsayacak.

“KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK”

Tasfiye sürecinin fonların kendi varlıklarıyla yürütüleceğini belirten Güler, “Tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacak” dedi. Güler, Hazine’den herhangi bir katkı da sağlanmayacağını kaydetti.

YATIRIMCILARA NE KADAR ÖNDENECEK?

Teklifin maddelerini tek tek anlatan Güler, “Fon ödemelerinde 1 milyon TL ara ödeme yapılacak” dedi. Ara ödeme, yatırımcının net yatırım tutarı esas alınarak kişi başı en fazla 1 milyon liraya kadar yapılabilecek. Güler, bunun koşulsuz ya da nihai bir ödeme olmadığının altını çizdi.

Güler, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamının, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacağını belirtti. Güler, ödemelerin ekim ayı içinde başlayabilmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

VARLIKLAR EN YÜKSEK DEĞERDEN SATILACAK

Teklife göre tasfiye işlemleri SPK denetiminde yürütülecek. Saklama ve takas kuruluşlarının kayıtları karşılaştırılarak her fonun gerçek varlıkları ve pay sahipleri belirlenecek. Fon varlıkları mümkün olan en yüksek değerle elden çıkarılacak. Bunun için gerektiğinde hakim ortağa satış, toptan satış ve borsa dışı satış gibi yöntemler kullanılabilecek.

SORUMLULARA ŞAHSİ SORUMLULUK

Hukuka aykırı işlemlerden sorumlu olanlara şahsi sorumluluk getirilecek ve teminat yoluyla cebri tahsilat yapılabilecek. Gerçek dışı fon değerleri ya da manipüle edilmiş fiyatlar üzerinden yüksek getiri elde edenler, bu kazancı gönüllü olarak iade edebilecek. Tahsilatı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.

Ceza soruşturmalarında el konulan varlıklar ise ilgili fonlara geri aktarılabilecek ve her fon için ayrı takip edilecek.

“SUÇ İŞLEYENLER ÖDEMELERDEN YARARLANAMAYACAK”

Piyasa dolandırıcılığı ya da içeriden öğrenenlerin ticareti gibi suçlara karışanların ödeme mekanizmalarından yararlanamayacağını belirten Güler, “Suç işleyenler ödemelerden asla yararlanamayacak” dedi.

“PARTİMİZDE BİLE OLSA GEREKENİ YAPARIZ”

Soruşturmada AK Partililerin adının geçtiğine yönelik iddialara ilişkin soruları da yanıtlayan Güler, “Hata yapanlar olabilir ama biz büyük bir partiyiz” dedi. Güler, “Kim ne yapmışsa yanına kar kalmayacak. Partimizde bile olsa gerekeni sonuna kadar yaparız” ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Güler, “Teklif gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek” dedi. Teklifin komisyonun ardından Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.

Güler, konuşmasında ekonomik göstergelere de değindi. Yılın başından bu yana ihracatın yüzde 5,2 arttığını belirten Güler, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6, bütçe açığının ise yaklaşık yüzde 3 seviyesinde olduğunu söyledi.

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    Yorumlar (10)

  • selman çakır selman çakır:
    iyide suç işleyenlerin cezaevine girmesi gerekmiyormu diğer suçlular gibi 22 0 Yanıtla
  • Fatih Demir Fatih Demir:
    saçma sapan teklif. hayatımız gitmiş konuşulanlara bak. kurumlar görevini yapmadı biz böyle bir riski kabul etmedik. kurumlarda çalışanlar ağur cezalar almalı. bunların döneminde birdaha yerli yatırımcı bu borsaya girmez . 12 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    tüm isimleri açıklayın tüm Türkiye bilsin şeffat olsun 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    kamu kaynaği sakın kullanmayin tamah eden cezasini çeker 7 0 Yanıtla
  • özgür murat çetin özgür murat çetin:
    birt ek fon değil hisse senetlerinde de mağduriyetler var neden kimse bu konuya değinmiyor odıne teknoloji bu olay gerçekleşmeden önce 2300 seviyesinde iken müdahale sonrasında şu an 100 tl bu ne olacak buna neden kör neden sağırsınız. 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam - Son Dakika
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