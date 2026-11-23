17 yaşındaki Osman Cesur Abayıtürkan, Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Genç sürücünün ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

MOTOSİKLET TIR İLE ÇARPIŞTI

Kaza, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi At Girmez mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Osman Cesur Abayıtürkan'ın kullandığı motosiklet, şoförünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya karışan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunu kontrol etti.

17 YAŞINDAKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Osman Cesur Abayıtürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz 17 yaşında olan genç sürücünün yaşamını yitirdiği kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında motosiklet ile TIR'ın çarpıştığı noktada incelemelerde bulunuldu.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Osman Cesur Abayıtürkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Akşam saatlerinde yaşanan kazada genç sürücünün hayatını kaybetmesiyle birlikte olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli süreç başlatıldı. Kazanın meydana geldiği bölgedeki incelemelerin ardından soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürüldü.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından harekete geçen polis ekipleri, motosikletle çarpışan TIR'ın şoförünü gözaltına aldı. Şoförün kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, kazadaki sorumluluğun belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. TIR'ın plakası ve şoförünün kimliği henüz açıklanmadı. Kazaya ilişkin mevcut bilgilerde araçların çarpışma nedeni veya sürücülerin kusur durumlarına ilişkin kesin bir tespit bulunmuyor.