Hakemler polis eşliğinde çıktı, TFF gözlemcisi tribünde uyudu

Tamer Çakır:

bir başarısı olmayan spor ve sporculukla alakası olmayan at yarışı benzer bir para kazanma oyununa hala yatırım yapmak ve bir beklenti yaratmak için neden uğraşıyorsunuz kim para kazanıyorsa o yatırım yapsın milletin parasını neden harcıyorsunuz artık horoz dövüşüne benzemiş , eskiden Beşiktaş jimnastik kulübü bir sponsorun desteği ile başka mahalleye yol paralarını alarak giderdi iyi oynayana tam limon diğerlerine yarım limon verilirdi devre arası , herkes kendi spor malzemesini kendi temin ederdi çamur sahalarda oynardılar futbol spor o zaman vardı lüks arabalarla dolaşmazdılar bu günlere hiç benzemezdi gönül işiydi futbol