Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler - Son Dakika
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Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler

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Atilla Taş\'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın 14'üncü kattan düşerek ölümüyle ilgili gazeteci Burhan Akdağ çarpıcı iddialar ortaya attı. Genç kadının boşanma aşamasında olduğunu belirten Akdağ, "Düştüğü öne sürülen yer kolayca düşülebilecek bir balkon değil" ifadelerini kullandı.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi’nde dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. 

OLAY SONRASI ÇARPICI İDDİALAR 

Cansız bedeni otopsi için morga kaldırılan genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin emniyet güçlerinin başlattığı soruşturma sürerken, acı haberi duyuran gazeteci Burhan Akdağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

BOŞANMA SÜRECİ VE BALKON DETAYI

Aysu Mola'nın YouTube canlı yayın programına katılan gazeteci Burhan Akdağ, olay anına ve arka planına dair aldığı duyumları paylaştı. Olayın ardından baba Atilla Taş’a henüz ulaşılamadığını belirten Akdağ, Sezen Taş’ın özel hayatı ve olayın yaşandığı yerle ilgili şu iddiaları dile getirdi:

  • Boşanma aşamasındaydı: Sezen Taş’ın eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve eşinin olaydan bir gün önce Trabzon’a gittiği öne sürüldü. 
  •  "Düşülebilecek bir balkon değil" çıkışı: Akdağ, kendisine ulaşan bilgilere göre olayın gerçekleştiği balkonun mimari açıdan kolayca düşülebilecek bir yapıda olmadığını ifade etti. 
  •  Psikolojik süreç iddiası: Genç kadının son dönemde psikolojik açıdan zorlu bir süreçten geçmiş olabileceğine dair iddiaların konuşulduğunu aktaran Akdağ, bu durumun henüz resmi olarak doğrulanmadığını ekledi.  
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler


DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE 

Erken yaşta baba olan Atilla Taş, seneler önce katıldığı bir programda bununla ilgili "Bazen bir yere giderdik, sevgilim zannederlerdi. Çok yaşadık bunu... Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu. Ben dedeyim şimdi iki tane torunum var. Ben çok küçükken evlendim." ifadelerini kullanmıştı.

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