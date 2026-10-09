Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Azerbaycan'da kamu okullarında ve eğitim kurumlarında başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik uygulanan fiili engellemeler ülkede büyük bir infiale yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan videolarda, derse girmesi engellenen bir öğretmen ile kızı başörtüsü nedeniyle okula alınmayan Karabağ gazisinin isyanı, Aliyev yönetimine ve Eğitim Bakanlığı'na yönelik toplumsal tepkiyi zirveye taşıdı.

ÖĞRETMEN ZEHRA HASANOVA: KIZ ÇOCUKLARININ GELECEK UMUDU ÇALINAMAZ

Okul idaresi tarafından çağrılarak başörtüsüyle öğretmenlik yapmasına izin verilmeyeceği tebliğ edilen Zehra Hasanova, gözyaşları içinde çektiği videoda karara tepki gösterdi. 90'lı yıllarda gaz lambası ışığında sabahlara kadar ders çalıştığını ve annesinin onu okutabilmek için temizlikçilik yaptığını anlatan Hasanova, eğitimin anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Resmî bir karar olmadığını biliyoruz ancak bu uygulama hayata geçiriliyor. Benim başka işim var, rızkımı kazanırım. Ancak başörtülü kız çocuklarının, şakirtlerin hakkını savunmak zorundayız. Onların eğitim hakkı elinden alınmamalı, gelecek umutları yarı yolda bırakılmamalıdır. Başörtüsüne özgürlük istiyorum. Kimseye zorla başörtüsü taktırılmasına da zorla başının açılmasına da karşıyım. Bu keyfi engelleme adalete sığmaz."

KARABAĞ GAZİSİNDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI: KOLUMU BUNUN İÇİN VERMEDİM

İkinci Karabağ Savaşı'nda kolunu kaybeden bir gazinin, protez kolunu göstererek yayınladığı video ise kamuoyunda en çok yankı uyandıran tepkilerden biri oldu. Kızının başörtülü olduğu için okula alınmadığını ve ağladığını belirten gazi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Eğitim Bakanlığı'na şu sözlerle seslendi:

"Bu kolumu vatan uğrunda savaşlarda feda ettim. Vatan sağ olsun! Ama benim kızım başörtüsü taktığı için mektebe gidemeyecek. Bizim kanımız, çocuklarımızın gözü yaşlı kalsın diye dökülmedi! Hiçbir resmî emirde 'başörtüsü yasağı' yazmıyor. Bu zulme sessiz kalanlara da sesleniyorum; bu haksızlık kabul edilemez!"