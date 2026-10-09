Galatasaray'da sürpriz 11 - Son Dakika
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Galatasaray'da sürpriz 11

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Galatasaray\'da sürpriz 11
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda Portekiz'den Gustavo Fernandes Correia oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da sürpriz 11 - Son Dakika
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