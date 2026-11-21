İl merkezine 61, ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki Akmazdam İlkokulu'nda bu yıl birleştirilmiş sınıfta 1'inci ve 3'üncü sınıfa giden 2 öğrenci eğitim görüyor. Doğan, ilk görev yeri olan okulda 2 yıldır hem öğretmenlik hem de müdürlük yapıyor.

TEK ÖĞRENCİYLE BAŞLADI

Kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiği Akmazdam köyündeki okula yaklaşık 2 yıl önce atanan Elazığlı öğretmen Muhammed İsmail Doğan, göreve başladığında okulda yalnızca 1 öğrenci bulunuyordu. Bu eğitim öğretim yılında öğrenci sayısı 2'ye çıktı.

Günün büyük bölümünü öğrencileriyle geçiren Doğan, öğrencilerinden birine birinci sınıf, diğerine ise üçüncü sınıf müfredatına göre ders veriyor. Derslerini öğrencilerin seviyesine göre planlayan genç öğretmen, çocukların akademik gelişiminin yanı sıra sosyal becerilerini de destekliyor. Birlikte ders yapıp oyun oynayan öğrenciler, küçük sınıflarında hem eğitim alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

İŞ MAKİNESİNİN ARKASINDAN KÖYE ÇIKIYOR

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu köyde, yüksek rakım nedeniyle yol sık sık kapanıyor. Ulaşım, yol açma çalışmalarıyla yeniden sağlanıyor. Öğretmen Doğan da kimi zaman iş makinelerinin arkasından ilerleyerek köye ulaşıyor.

Okulun soba ile ısıtıldığı köyde, görevli personelin gelemediği günlerde bu işi de öğretmen üstleniyor.

TÖRENLER DE AKSATILMIYOR

Öğrenci sayısı az olsa da okulda milli bayramlar ve anma günleri unutulmuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde törenler düzenlenirken, pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşı törenleri yapılıyor.

"GÜNÜN 6-7 SAATİNİ BERABER GEÇİRİYORUZ"

Okulun müdürlüğünü de yürüten Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akmazdam İlkokulu'nun ilk görev yeri olduğunu söyledi. İlk atandığında tek öğrenciye eğitim verdiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Bu dönem başında öğrenci sayımız 2'ye çıktı. Hem Doruk'a arkadaş oldu, hem de derslerimizin eğlenceli geçmesinde bize yardımcı oluyor. Burada eğitim haklarını en iyi şekilde almaları için elimden geleni yapıyorum. Onların iyi bir eğitim alması, iyi bir geleceklerinin olması için çabalıyorum. Şu anda öğrencilerim eğitim öğretim olarak akranlarına göre iyi durumdalar. Onlara elimden geldiğince her türlü konuda öğretmenlik, ağabeylik yaparak, yeri geldiğinde onlarla oyun arkadaşı olarak yardımcı oluyorum ve günün 6-7 saatini beraber geçiriyoruz."

"LODERİN ARKASINDAN KÖYE ÇIKTIĞIMIZ OLUYOR"

Köy yolunun yüksek rakımda olduğu için kış aylarında sık sık kapandığını anlatan Doğan, "İl Özel İdaremiz, Kaymakamlığımız olsun, bize bu konularda çok yardımcı oluyor. Köy yolumuz kapalıysa ekiplerini yolluyorlar, açmaya çalışıyorlar. Yolda beklediğimiz oluyor, loderin (iş makinesi) arkasından beraber köye çıktığımız oluyor" dedi.

SOBA YAKMAYI KÖYDE ÖĞRENDİ

Okulda İŞKUR kapsamında görevli bir personel bulunduğunu, personelin gelemediği zamanlarda sobayı kendisinin yaktığını anlatan Doğan, soba yakmayı ilk kez bu okulda öğrendiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIN SICAKLIĞI BURAYI ISITIYOR"

Yüksek rakım nedeniyle kışın çetin geçtiğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda da kar yağmış durumda, bu şekilde buraya alıştık, adapte olduk. Çocukların samimiyeti, sıcaklığı olsun burayı ısıtıyor. Açıkçası, buraya büyük bir şevkle, heyecanla geliyoruz. Çocuklar burada devletimizin bize sağladığı imkanlar doğrultusunda birebir eğitim alıyorlar. Burada bir özel okul seviyesinde eğitim verebiliyoruz. Hemen her şeye imkanımız var."