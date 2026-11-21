Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Osmaneli–Bursa kesimindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “Osmaneli–Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık, hattımızda test sürecini başlattık.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK TESTLER BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, Osmaneli–Bursa kesiminde yürütülen test çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, “Eylül–Ekim döneminde yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerini tamamladık. Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine başladık. Kasım ayında ise katener sıcak rodaj testlerini gerçekleştiriyoruz. Yine bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ile dinamik katener ölçümlerini yapacağız.” açıklamasında bulundu.

Test çalışmalarının devam edeceğini belirten Uraloğlu, “İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleri ile Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testlerini gerçekleştireceğiz. Osmaneli–Bursa hattımız ile Ankara–İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız.” dedi.

Uraloğlu, testlerin hattın güvenli şekilde işletmeye alınması açısından önem taşıdığını vurgulayarak, “Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

BURSA–İSTANBUL ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Osmaneli–Bursa kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin hızlı tren ağına bağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Söz konusu kesim tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Hızlı Tren hattına bağlanacak. Bursa–Ankara ve Bursa–İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek. Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa’yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız.” açıklamasında bulundu.

YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI BİRLİKTE YAPILACAK

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin genelinde yüzde 83,08 fiziksel ilerleme sağlandığını belirten Bakan Uraloğlu, Bursa–Bandırma kesiminde de yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini vurgulayan Uraloğlu, “Hattımız Bursa, Gürsu ve Yenişehir güzergâhını takip ederek Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Projemizin tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak.” ifadelerini kullandı.