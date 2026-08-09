İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

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İstanbul Arnavutköy’de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Arnavutköy’de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada şehirlerarası otobüsün şoförünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu yerden çıkardığı şoför ile diğer yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, saat 13.20 sıralarında Arnavutköy Habibler Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyreden Kayaşehir-Mecidiyeköy hattında çalışan 79KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

ŞOFÖRÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Çarpışmanın ardından şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yolcu otobüsü şoförünün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik Kazaları, Arnavutköy, İstanbul, Güncel, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mesut mesut:
    hükümet derhal seçim kararı alıp İSTİFA etmelidir. 16 14 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    arada bi makarna ye saman saman her gun nereye kadar 5 2 Yanıtla
  • v8z7jvcrkr v8z7jvcrkr:
    ne alaka? 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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