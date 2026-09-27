İtfaiye eri, Arnavutköy'de köprüdeki panoda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
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İtfaiye eri, Arnavutköy'de köprüdeki panoda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

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Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki 23 Nisan Caddesi'nde köprü üzerindeki reklam panosuyla duvar arasına düşen yavru kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye eri halatla panonun bulunduğu yere inerek kediyi fileyle kurtardı.

İstanbul Arnavutköy'de bir yavru kedi köprü üzerindeki reklam panosuyla duvar arasına düşerek mahsur kaldı. Kedi, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma operasyonu kameraya anbean yansıdı.

<a class='keyword-sd' href='/itfaiye/' title='İtfaiye'>İtfaiye</a> eri, Arnavutköy'de köprüdeki panoda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

DÜŞTÜĞÜNÜ FARK EDENLER İTFAİYEYİ ARADI

Olay Merkez Mahallesi'nde 23 Nisan Caddesi'ndeki bir köprüde meydana geldi. Çevredekiler köprünün üzerinde bulunan reklam panosunun bulunduğu bölüme bir kedinin düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, köprüdeki reklam panosunda mahsur kalan kedinin yerini belirledi. 

İtfaiye eri, Arnavutköy'de köprüdeki panoda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU KAMERADA

Bir itfaiye erinin halatla kedinin mahsur kaldığı yere inmesi kararlaştırıldı. İtfaiye eri mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri yukarıdan kendisine iletilen fileye kediyi yerleştirdikten sonra köprünün üzerine çıktı. Kedinin kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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