Arnavutköy'de devrilen beton mikseri 4 araca çarptı, iki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de devrilen beton mikseri 4 araca çarptı, iki sürücü yaralandı

Arnavutköy\'de devrilen beton mikseri 4 araca çarptı, iki sürücü yaralandı
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İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesiyle 4 aracın karıştığı kazada iki sürücü yaralandı. Görgü tanıkları mikserin viraja süratli girdiğini öne sürdü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada beton mikseri sürücüsü ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Görgü tanığı vatandaş, beton mikserinin viraja süratli girdiğini öne sürerek, "Ucuz kurtuldu. Biraz daha geride olsa adam beton mikserinin altında kalacaktı. Biz de kendimizi yolun boşluğuna attık, atmasak bizim üzerimize gelecekti" dedi.

Kaza, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi Sazlıbosna mevkiinde, Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yıldız yönetimindeki 34 MRA 730 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre süratli şekilde viraja giren mikser, önce Naif Demir yönetimindeki 34 NJL 884 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından yan yatarak devrilen beton mikseri, 34 THY 32 plakalı ticari taksi ile 34 NOA 473 plakalı otomobile de çarptı. 4 aracın karıştığı kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mikser sürücüsünü itfaiye kurtardı

Kazada beton mikseri sürücüsü Hüseyin Yıldız araç içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmasının ardından Yıldız bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Naif Demir de kazada yaralandı. Yaralı iki sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ticari taksi sürücüsü Serkan Aydemir ile diğer otomobilin sürücüsü Selçuk Arslan ise kazayı yara almadan atlattı.

"Biraz daha geride olsa mikserin altında kalacaktı"

Kazayı gören Abdullah Çetin, beton mikserinin süratli geldiğini iddia ederek, "Hızlı bir şekilde, süratle geliyordu. Virajı alamadı. Virajı alamadıktan sonra yan döndü, bizim arkadaşın arabasının arka tarafına devrildi. Ucuz kurtuldu. Biraz daha geride olsa adam beton arabasının altında kalacaktı. Arkada da bir taksi vardı. Devrildikten sonra taksiye ve diğer arabaya da çarpmış" dedi.

"Kendimizi yolun boşluğuna attık"

Mikserin kendi bulundukları noktaya doğru geldiğini söyleyen Çetin, "Beton mikserinin şoförünü itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaparak çıkardı, ambulansa sevk ettiler. Kamyonetin şoförü de hafif yaralıydı. Diğerlerinde bir şey yoktu. En ağır durumda olan beton mikserinin şoförüydü. Çok süratli geliyordu, ben böyle bir şey görmedim. Biz hemen kendimizi yolun boşluğuna attık. Atmasak bizim de üzerimize gelecekti" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Polis ekipleri cadde üzerindeki ayrımlarda önlem alarak trafiğin alternatif yollara aktarılmasını sağlıyor. İçi beton yüklü mikserin kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Öte yandan kaza yeri, devrilen beton mikseri ve kapanan cadde dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, 3. Sayfa, İstanbul, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de devrilen beton mikseri 4 araca çarptı, iki sürücü yaralandı - Son Dakika

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