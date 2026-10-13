Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın

Arnavutköy'de 5 katlı binada yangınGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arnavutköy'de 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.
Arnavutköy’de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina içerisinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BİNANIN EN ÜST KATI ALEVLERE TESLİM OLDU
Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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