Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın - Son Dakika
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Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın

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Arnavutköy'de 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.

Arnavutköy’de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina içerisinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BİNANIN EN ÜST KATI ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.

Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın
Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Riccardo Costa Riccardo Costa:
    Nefesim kesildi. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın - Son Dakika
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