İstanbul\'da gece yarısı alevli panik! Otomobil küle döndü

İstanbul'da gece yarısı seyir halindeki bir otomobilin alev alması korku dolu anlara neden oldu. Sürücünün dumanları fark ederek durdurduğu araç, kısa sürede alevlere teslim oldu.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen araç yangını, çevrede paniğe neden oldu. Olay, saat 23.15 sıralarında Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Arnavutköy istikametine doğru ilerleyen 34 GDJ 986 plakalı otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracından çıkan dumanları fark eden sürücü, otomobilini durdurdu. Ancak kısa süre içerisinde dumanların yerini alevler aldı. Araçta başlayan yangın hızla büyüdü.

ALEVLER KISA SÜREDE OTOMOBİLİ SARDI

Sürücünün aracı durdurmasının ardından otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Eski Edirne Asfaltı üzerinde alev alev yanan otomobil, çevredekilerin de dikkatini çekti. Yangının hızla büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan yükselen alevler, yangına müdahale edilene kadar etkisini sürdürdü.

POLİS CADDEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yangının meydana geldiği Eski Edirne Asfaltı üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Arnavutköy istikametinde meydana gelen yangın nedeniyle ekipler, olay yerinde gerekli tedbirleri uyguladı. Bu sırada itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangının çevreye yayılmasının önlenmesi ve aracın söndürülmesi için ekipler müdahalelerini sürdürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Kısa sürede otomobilin tamamını etkisi altına alan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucunda araçtaki alevler tamamen söndürüldü.