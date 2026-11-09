Arnavutköy'de servis minibüsü kamyonla çarpıştı, 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutköy'de servis minibüsü kamyonla çarpıştı, 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy\'de servis minibüsü kamyonla çarpıştı, 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy\'de servis minibüsü kamyonla çarpıştı, 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı
Haber Videosu

Arnavutköy'de Hadımköy Caddesi'nde servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada minibüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ARNAVUTKÖY'de servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 1 yolcu hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. idaresindeki seyir halindeki 34 LHY 69 plakalı kamyon ile, Hadımköy istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen D.D.'nin kullandığı 34 LAC 346 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri servis minibüsünün içinde sıkışan yolcuları bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Çiğdem Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

10 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan B.B., G.İ., Ş.P., F.A., H.K., E.İ., H.Ç., M.C.Ç., S.A. ve S.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
HadımköyOtomobilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Bakan Işıkhan’dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:41
Emre Belözoğlu’ndan Lukaku’ya son şans Ya oyna ya git
Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 18:36:20. #7.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de servis minibüsü kamyonla çarpıştı, 1 yolcu öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android