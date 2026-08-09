Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde vatandaşların "Arka Sahil" olarak adlandırdığı bölgede denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkmaya çalışırken dalgaların etkisiyle defalarca yeniden denize sürüklenen şahıs, arkadaşlarına "Lan boğuluyorum" diye seslendi. Kıyıdaki iki arkadaşının yardımıyla son anda kurtarılan kişinin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ÇIKMAYA ÇALIŞTIKÇA DENİZ İÇİNE ÇEKTİ

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların "Arka Sahil" olarak adlandırdığı bölgede denize giren bir kişi, şiddetli dalgaların arasında kaldı. Kıyıya ulaşmaya çalışan şahıs, dalgaların etkisiyle dengesini kaybederek defalarca yeniden denize sürüklendi.

"LAN BOĞULUYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Bir süre kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmaya çalışan şahıs başarılı olamayınca kıyıda bulunan arkadaşlarına "Lan boğuluyorum" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine iki arkadaşı şahsı kurtarmak için kıyıya yaklaştı. Arkadaşlarının uzattığı ellere birkaç kez tutunmayı başaran şahıs, güçlü dalgaların etkisiyle yeniden denize sürüklendi. İki arkadaşının uzun uğraşları sonucunda şahıs son anda sudan çıkarılarak güvenli alana alındı.

Yaşananların tamamı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın dalgaların arasında kıyıya ulaşmaya çalıştığı, arkadaşlarından yardım istediği, birkaç kez yeniden denize sürüklendiği ve arkadaşlarının elinden tutarak kurtarıldığı anlar yer aldı.