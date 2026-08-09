Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili’nde vatandaşların "Arka Sahil" olarak adlandırdığı bölgede denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların kıyıya çıkmasına engel olduğu genci kurtarmak için arkadaşları seferber oldu. Gencin "Lan boğuluyorum" diyerek kurtulmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde vatandaşların "Arka Sahil" olarak adlandırdığı bölgede denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkmaya çalışırken dalgaların etkisiyle defalarca yeniden denize sürüklenen şahıs, arkadaşlarına "Lan boğuluyorum" diye seslendi. Kıyıdaki iki arkadaşının yardımıyla son anda kurtarılan kişinin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum

O ÇIKMAYA ÇALIŞTIKÇA DENİZ İÇİNE ÇEKTİ

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların "Arka Sahil" olarak adlandırdığı bölgede denize giren bir kişi, şiddetli dalgaların arasında kaldı. Kıyıya ulaşmaya çalışan şahıs, dalgaların etkisiyle dengesini kaybederek defalarca yeniden denize sürüklendi.

Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum

"LAN BOĞULUYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Bir süre kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmaya çalışan şahıs başarılı olamayınca kıyıda bulunan arkadaşlarına "Lan boğuluyorum" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine iki arkadaşı şahsı kurtarmak için kıyıya yaklaştı. Arkadaşlarının uzattığı ellere birkaç kez tutunmayı başaran şahıs, güçlü dalgaların etkisiyle yeniden denize sürüklendi. İki arkadaşının uzun uğraşları sonucunda şahıs son anda sudan çıkarılarak güvenli alana alındı.

Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum

Yaşananların tamamı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın dalgaların arasında kıyıya ulaşmaya çalıştığı, arkadaşlarından yardım istediği, birkaç kez yeniden denize sürüklendiği ve arkadaşlarının elinden tutarak kurtarıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, Karaburun, İstanbul, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı
Gaziantep’te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira
Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik
Brezilya’da helikopter kazası: 4 ölü Brezilya'da helikopter kazası: 4 ölü
Gaziantep’te 4.5 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.5 büyüklüğünde deprem

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
20:18
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
20:04
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
16:58
Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
16:34
İstanbul’da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Firari şüpheli tırın gizli bölmesinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 05:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ölümden böyle kurtuldu: Lan boğuluyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.