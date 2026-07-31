Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti - Son Dakika
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Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

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Arnavutköy'de, yaklaşık 45 gün önce Gaziantep'ten getirildiği öne sürülen kadının nikahında gerginlik yaşandı. Nikahın kıyılmasını engellemek isteyen kadının aile üyeleri, gelin ve damadın bulunduğu araca saldırdı. Polis ekiplerinin eşliğinde çiftin resmi nikahları kıyıldı. Taraflar birbirlerinde şikayetçi olurken, fenalaşan baba hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy'de 21 yaşındaki kadın ile 38 yaşındaki kadının nikahı karıştı. Nikahı engellemek isteyen gelinin ailesi, damadın aracına saldırdı. Nikah kıyılırken polis ekipleri hazır bekledi.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 45 gün önce Gaziantep'ten Arnavutköy'e getirildiği öne sürülen B.K. (21) ile G.U.'nun (38) saat 10.00'da resmi nikahı kıyılacaktı. Gelinin babası A.K. ile aile yakınları evlendirme dairesine gelerek nikahı engellemek istedi ve çifte tepki gösterdi.

ARAÇTAN 1 SAAT BOYUNCA İNEMEDİLER

Yaşanan gerginlik sırasında gelin ve damat yaklaşık bir saat araçtan inemedi. Aile üyelerinin araca yönelik saldırısında camlar kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan değerlendirmelerde resmi nikahın kıyılmasına engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığının belirlenmesi üzerine çift, polis ekipleri eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahları kıyıldı. Yaşanan arbede ve çiftin araçtan inemediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

"KIZIMA MADDE VERİYORLAR, ŞUURUNU KAYBETTİRDİLER"

Nikahın ardından baba A.K fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.K'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. Daha sonra taraflar karakola giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Nikah salonu önünde açıklama yapan baba A.K, kızının yaklaşık 45 gündür alıkonulduğunu ve iradesi dışında tutulduğunu iddia ederek, "Kızımı bana göstermiyorlar. Madde veriyorlar, şuurunu kaybettirdiler. Zorla buraya getirdiler. Valiliğe, kaymakamlığa dilekçe verdik. Emniyet müdürünün de olaydan haberi var. Düzce'den, Kocaeli'nden, Gaziantep'ten insanları kandırdılar" şeklinde konuştu.

Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

"HEPSİ İFTİRA"

Karakol çıkışında açıklama yapan ve hakkında ortaya atılan iddiaları reddeden damat G.U. ise "Resmi nikahımızı yaptık. Adliyedeki süreç tamamlandı. Hakkımızdaki iddiaların hepsi iftiraydı. Tazminat davası açacağız. Ben bu işi para karşılığı yapmıyorum. Demirci dükkanım var. Aylık 100-150 bin lira kazancım var" dedi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, Gaziantep, 3. Sayfa, Evlilik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Arnavutköy Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti - Son Dakika

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