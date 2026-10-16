İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKOM, İstanbul için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey kesimlerinde metrekareye 130 ila 278 kg arasında yağış düştüğünü bildiren yetkililer; Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile başta olmak üzere Cumartesi günü kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı havanın etkisi altına girdi. Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkisini sürdüren hava şartlarına ilişkin yeni bir uyarıda bulundu.

Salı sabahı başlayarak aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ila 278 kilogram arasında yağış düştü. AKOM meteoroloji verilerine göre yağışlar, gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde etkisini gösterdi.

5 İLÇEDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Gün boyunca kent genelinde aralıklarla sürmesi beklenen yağışların, özellikle kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde şiddetlenmesinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildiİstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi 84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı Sakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildiSakarya'da heyelan evleri yuttu, 2 mahalle ile bağlantı kesildi Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndülerNamaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdüBolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Hava DurumuArnavutköyCumartesiİstanbulSarıyerBeykozGüncelGündemŞileEyüpAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
14:34
İşte Italiano’nun başarısının sırrı Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:45:08. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul için yeni alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei