Arnavutköy\'de yaya geçidinde dehşet: Kız çocuğuna çarpan aracın ters yönde olduğu iddia edildi

Arnavutköy'de yaya geçidinde dehşet: Kız çocuğuna çarpan aracın ters yönde olduğu iddia edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaza saat 15.15 sıralarında Arnavutköy'de yaşandı. Sola dönüş yapan hafif ticari aracın ters yönde ilerlediği iddia edilirken, araç yaya geçidindeki kız çocuğuna çarptı. Yola savrulan çocuğun hafif yaralandığı öğrenildi. O anlar, başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.
ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çocuğun hafif şekilde yaralandığı kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.
YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI
Kaza, saat 15.15 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. Caddede ters yönde ilerlediği iddia edilen hafif ticari araç, sola döndüğü sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kız çocuğunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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