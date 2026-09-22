Arnavutköy\'de hafriyat kamyonları denetlendi, güzergah dışına çıkanlara ceza kesildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde vatandaşların güzergah dışına çıkarak mahalle içerisinden geçtiğini belirttiği hafriyat kamyonları ve ağır tonajlı araçlara yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Trafik polisi, jandarma, Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde güzergah dışına çıktığı tespit edilen hafriyat kamyonlarına cezai işlem uygulandı. Dron ile havadan takip edilen kamyonların yanı sıra bölgedeki güvenlik kameraları ve yapay zeka destekli sistemlerle 24 saat boyunca denetim yapılacağı öğrenildi.

Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, hafriyat kamyonları ve ağır tonajlı araçların belirlenen güzergahları dışında mahalle içerisinden geçtiği yönündeki şikayetlerinin artması üzerine ekipler harekete geçti. Mahallenin farklı bölümlerinin polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunması nedeniyle denetim ortak gerçekleştirildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, jandarma, Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri bölgede uygulama noktası oluşturdu.

Güzergah dışına çıkan kamyonlara ceza

Uygulama kapsamında bölgeye giren hafriyat kamyonları tek tek durduruldu. Araçların güzergah izinleri ve gerekli belgeleri kontrol edilirken, belirlenen güzergah dışında mahalle içerisine girdiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Özellikle ağır tonajlı araçların mahalle içerisindeki trafiğe etkisinin azaltılması amacıyla kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

Dron havalandı, uzaktaki kamyonları tespit etti

Denetimlere dron ekipleri de destek verdi. Havadan gerçekleştirilen kontrollerde uygulama noktasından uzakta bulunan güzergah girişleri takip edildi. Dron tarafından güzergah dışına çıktığı tespit edilen hafriyat kamyonları saha ekiplerine bildirildi. Tespit edilen araçlar durdurularak gerekli kontroller gerçekleştirildi ve ihlal belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapay zeka ile 24 saat takip

Bölgede denetimlerin yalnızca uygulama saatleriyle sınırlı kalmayacağı öğrenildi. Mahallede bulunan güvenlik kameraları ile yapay zeka destekli sistemlerin hafriyat kamyonlarını algılayarak 24 saat boyunca takip etmesi planlanıyor. Sistem tarafından güzergah dışına çıktığı tespit edilen araçlara ait görüntü ve kayıtların ilgili polis ve jandarma birimlerine aktarılacağı, kayıtların incelenmesinin ardından ihlal tespit edilen araçlarla ilgili işlem yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda başlatılan hafriyat kamyonu ve ağır tonajlı araç denetimlerinin bölgede devam edeceği öğrenildi.