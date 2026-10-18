Arnavutköy'de şüpheli, kız çocuğuyla mağazadan 10-15 bin TL'lik kıyafet çaldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de şüpheli, kız çocuğuyla mağazadan 10-15 bin TL'lik kıyafet çaldı

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Arnavutköy\'de şüpheli, kız çocuğuyla mağazadan 10-15 bin TL\'lik kıyafet çaldı
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Arnavutköy'de küçük bir kız çocuğuyla giyim mağazasına gelen şüpheli, askılarıyla birlikte yaklaşık 10-15 parça kıyafeti ödeme yapmadan alıp uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi yaklaşık 10-15 bin TL zarar olduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Arnavutköy'de, küçük bir kız çocuğuyla birlikte giyim mağazasına gelen şüpheli, yaklaşık 10-15 parça kıyafeti askılarıyla birlikte alarak mağazadan uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi, çalınan ürünlerin değerinin yaklaşık 10-15 bin TL olduğunu belirtti.

Olay, Arnavutköy'de bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Yanında küçük bir kız çocuğuyla mağazaya gelen şüpheli, kıyafet reyonlarını gezmeye başladı. Ürünlere bakıp deniyormuş gibi davranan şüpheli, sweatshirt, tişört ve pantolonlardan oluşan yaklaşık 10-15 parça kıyafeti askılarıyla birlikte kolunun üzerine dizdi. Şüpheli, topladığı kıyafetlerin ücretini ödemeden normal bir müşteri gibi yürüyerek dışarı çıktı. Mağazadan ayrıldıktan sonra kapı önünde birkaç dakika bekleyen şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kıyafetleri askılarıyla birlikte kolunun üzerinde topladığı ve mağazadan uzaklaştığı anlar yer aldı.

İşletme sahibi şikayetçi oldu

Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından işletme sahibi Emre Özyürek, şüpheli hakkında şikayette bulundu. Yaklaşık 10-15 bin TL değerinde ürünün çalındığını tahmin eden Özyürek, olayın ardından şüphelinin mağazaya geri dönmediğini belirtti.

"10-15 bin liralık alışveriş yaptı, daha doğrusu hırsızlık"

Olayı anlatan işletme sahibi Emre Özyürek, "Bizde arada bir hırsızlıklar oluyor mağazada. Günlerimiz çok yoğun olduğu için böyle durumlar yaşanabiliyor. Birisi geldi, yanındaki kız çocuğuyla beraber ürünleri eline aldı. Normal, askılarıyla beraber. Ama eline 10-15 tane askıyı topladı ve aynı bu şekilde çıktı. Tahminimizce 10-15 bin liralık kayıp oldu. Tabii alışveriş olmadı, hırsızlık. Ürünler sweatshirt, tişört, pantolon, alt ve üst modellerden oluşuyordu" dedi.

"Normal bir insan gibi yürüyerek çıktı"

Şüphelinin herhangi bir telaş göstermeden mağazadan ayrıldığını belirten Özyürek, "Elini bu şekilde doldurdu. Normal bir insan gibi yürüyerek çıktı, elindekilerle beraber. Aynen, tüm kışlık alışverişini yaptı. Hatta kapıdan çıktıktan sonra birkaç dakika beklemiş. Herhalde bizim arkadaşları bekledi. Onlar da gelmeyince gitti" ifadelerini kullandı.

"Keşke bir iki tane alsaydı, en azından ihtiyacı kadar"

Yaşananlara tepki gösteren Özyürek, "Fotoğraflarını, videolarını paylaştığımızda geri gelir diye düşündük ama bu kişi gelmedi. Şikayetçi de olduk, bekliyoruz bakalım. Yani 10-15 tane almaya gerek yoktu. Keşke bir iki tane alsaydı, en azından ihtiyacı kadar. Çok fazla aldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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