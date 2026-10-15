Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı - Son Dakika
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Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

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İstanbul’da etkili olan sağanakta Arnavutköy’ün Boğazköy bölgesindeki Alibey Deresi taştı. Köprünün üzerinden yola taşan dere suları, Boğazköy İlkokulu’nun bahçesine ve binasının bir bölümüne doldu. Milli Egemenlik Caddesi trafiğe kapatıldı. Arnavutköy’de metrekareye 125,9 kilogram yağış düştü. Kent genelinde 2 kişinin hayatını kaybettiği selde AFAD ve 112'ye 2 bin 518 ihbar ulaştı.

Arnavutköy’de sabah saatlerinde başlayıp gün içinde etkisini artıran sağanak, Alibey Deresi’nin su seviyesini yükseltti. Yatağından taşan dere, çevredeki yolları ve bir ilkokulu sular altında bıraktı.

DERE KÖPRÜNÜN ÜZERİNDEN TAŞTI

Boğazköy’de 14 Ekim Çarşamba günü kuvvetli yağışla birlikte Alibey Deresi’nin su seviyesi hızla yükseldi. Bolluca Mahallesi sınırlarında taşan dere suları köprünün üzerinden yola aktı ve yakındaki Boğazköy İlkokulu’nun bahçesine doldu. Suyun okul binasının bir bölümüne de girdiği öğrenildi.

Bölgede su seviyesinin yükselmesi üzerine Milli Egemenlik Caddesi araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

BELEDİYE EKİPLERİ TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, okul bahçesinde ve yolda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin özellikle trafiğe kapatılan yolda ve kritik noktalarda önlem aldığı, bölge sakinlerini güvenli alanlara yönlendirdiği belirtildi. Yetkililer vatandaşlara tehlikeli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Okulda ve bahçede oluşan hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

BOĞAZKÖY’DE AYNI MANZARA 2023'TE DE YAŞANMIŞTI

Bölge daha önce de benzer bir su baskınıyla gündeme gelmişti. 5 Eylül 2023'te İstanbul’da etkili olan sağanakta Boğazköy’deki dere taşmış, Boğazköy Köprüsü trafiğe kapatılmış, ilkokulun bahçesini ve bodrum katını su basmıştı. Aynı yağışta Arnavutköy’de birçok cadde ve sokak göle dönmüş, Başakşehir ve Küçükçekmece’de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Aynı ay, 28 Eylül 2023'te de Arnavutköy Haraççı Mahallesi’ndeki Mehmet Zeki Obdan İlkokulu’nun bahçesini su basmış, binada mahsur kalan öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli ekiplerce kurtarılmıştı.

Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

ARNAVUTKÖY’DE METREKAREYE 125,9 KİLOGRAM YAĞIŞ

İstanbul Valiliği’nin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak paylaştığı bilgilere göre en fazla yağış metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz-Ömerli’de ölçüldü. Beykoz’u 125,9 kilogramla Arnavutköy ve 124,72 kilogramla Sarıyer-İTÜ Maslak izledi. Çatalca’da 75,2, Kartal’da 14,3, Bakırköy’de ise 6,8 kilogram yağış kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise kendi ölçümlerinde Beykoz’da metrekareye 242, Eyüpsultan’da 190,5, Sarıyer’de 187,9 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. İBB, bu miktarın 1985'ten bu yana kentte görülen en yüksek değerler arasında olduğunu bildirdi.

Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

SELDE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kent genelinde etkili olan selde 2 kişi hayatını kaybetti. Fatih’in Balat Mahallesi’ndeki Çukurbostan Parkı’nda su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Valilik olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde ise sel sularının içinden karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağı kayarak düştü ve başını kaldırıma çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan S.Y., kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdüreceğini bildirdi. AKOM’a göre bazı bölgelerde 15 Ekim saat 10.00'a kadar metrekareye 50-75 kilogram ek yağış ve saatte 50-80 kilometre hızla esen rüzgar bekleniyor.

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Kaynak: DHA
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