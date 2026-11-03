Altay'ın 45 yaşındaki santrforu Murat Uluç'un 12 aylık bahis cezası sona erdi - Son Dakika
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Altay'ın 45 yaşındaki santrforu Murat Uluç'un 12 aylık bahis cezası sona erdi

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Altay\'ın 45 yaşındaki santrforu Murat Uluç\'un 12 aylık bahis cezası sona erdi
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3. Lig ekibi Altay'da forma giyen ve geçen sezon bahis soruşturması kapsamında 12 ay müsabakalardan men edilen Murat Uluç, yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon 9 maçta oynayamayan 45 yaşındaki golcü, Tuna Üzümcü'nün tercih etmesi durumunda cumartesi Etimesgut SK karşısında görev alabilecek. Kariyerinde 154 resmi golü bulunan tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşı olan teknik direktöründen 1,5 yaş büyük.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 12 ay müsabakalardan men cezası alan 45 yaşındaki santrfor Murat Uluç, cezasının sona ermesiyle yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sezon başından bu yana antrenmanlarda yer alan tecrübeli golcü, oynanan 9 karşılaşmada forma giyemedi.

CUMARTESİ FORMA GİYEBİLİR

Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün cumartesi günü deplasmanda oynanacak Etimesgut SK maçında şans vermesi halinde Murat Uluç'un görev yapabileceği ifade edildi.

EN YAŞLI GOLCÜ UNVANLARI ONDA

Kariyerinde resmi maçlarda 154 gol kaydeden Murat Uluç; 1'inci Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.

Murat Uluç, 2019 yılında futbolu bırakarak kulüpte sportif direktör ve antrenör olarak görev aldıktan sonra Altay'ın transfer yasağıyla 2022'de sahalara geri dönmüştü. Daha önce futbolu 3 yıl bırakan Murat, yine 1 yıllık aradan sonra tekrar forma giymeye hazırlanıyor.

Ligin en yaşlı futbolcusu olacak Murat Uluç, eski takım arkadaşı da olan teknik direktör Tuna Üzümcü'den 1,5 yaş büyük.

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Kaynak: DHA
Türkiye KupasıTuna ÜzümcüMurat UluçCumartesiAltaySporSon Dakika

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SON DAKİKA: Altay'ın 45 yaşındaki santrforu Murat Uluç'un 12 aylık bahis cezası sona erdi - Son Dakika
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