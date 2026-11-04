Anadolu Üniversitesi İİBF öğrencilerine ŞÖNİM'den şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi İİBF öğrencilerine ŞÖNİM'den şiddetle mücadele eğitimi verildi

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Anadolu Üniversitesi İİBF öğrencilerine ŞÖNİM\'den şiddetle mücadele eğitimi verildi
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Anadolu Üniversitesi İİBF'de İşletme, Maliye ve ÇEEİ öğrencilerine kadına yönelik şiddetle mücadele ve güvenli ilişkiler eğitimi verildi. Eğitimi Eskişehir ŞÖNİM'de görevli öğretmen Sefer Buğrul verdi; şiddetsiz yaşam kültürü ve farkındalık hedeflendi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak kadına yönelik şiddetle mücadele ve güvenli ilişkiler odaklı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim, Eskişehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğünde görevli öğretmen Sefer Buğrul tarafından verildi. Program boyunca öğrencilere kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddetsiz ve saygılı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ile güvenli ilişkilerin temel dinamikleri aktarıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İşletme, Maliye ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler (ÇEEİ) bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı programda, toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiEskişehirMaliyeEğitimKadınSon Dakika

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