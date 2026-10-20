İsrailli Bakan Smotrich, "Türkiye Cephesi Komutanı mı olacak" sorusunu yanıtsız bıraktı

(ANKARA) - İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin askeri kapasitesine ilişkin, "Türkiye'nin çok ama çok büyük bir deniz kuvveti var ve bunun etkilerini analiz etmemiz, Türkiye'ye karşı askeri hazırlık yapmamız gerekiyor" dedi. Smotrich, "Bizde 'Türkiye Cephesi Komutanı' mı olacak?" sorusu üzerine, "detaylara girmek istemediğini" bildirdi.

İsrail Maliye Bakanı ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, Orta Doğu'daki bölgesel haberleri İbranice aktaran sosyal medya platformu Abu Ali Express'e verdiği bir röportajda, Türkiye'nin askeri kapasitesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin, "Komşu ülkelerde rejimler çok sık değişiyor. Bu arada Erdoğan'ın halefinin ondan daha az antisemitik veya daha az tehlikeli olacağından hiç emin değilim. Bu yüzden geniş bir kabiliyet yelpazesiyle yeniden hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin çok ama çok büyük bir deniz kuvveti var ve bunun etkilerini analiz etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CEPHESİ KOMUTANI" SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Sunucunun, "Bizde 'Türkiye Cephesi Komutanı' mı olacak?" sorusu üzerine Smotrich, "Detaylara girmek istemiyorum, müsaadenizle" dedi.

Smotrich, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde de Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan ile ittifakın güçlendirilmesini istediğini anlattı.

GAZZE VE LÜBNAN'A İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Smotrich, röportajında Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesini savunarak, bunu "nihai çözüm ve yeniden yerleştirme" olarak nitelendirdi. Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'den nefret edecek şekilde yetiştirildiğini öne süren Smotrich, toprakların ele geçirilmesi ve insanların bölgeden kademeli olarak ayrılmaya teşvik edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Lübnan'a ilişkin de konuşan Smotrich, İsrail Ordusu'nun halihazırda kontrol ettiği bölgelerin en azından bir kısmının ilhak edilmesi gerektiğini ifade etti ve Hizbullah'ın yeniden saldırması durumunda Beyrut'a kadar ilerleyebileceklerini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'A TEPKİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Smotrich, İsrail'in karşılık almadan Riyad yönetimine taviz vermemesi gerektiğini savundu.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'a desteğini dile getirerek, Cumhuriyetçi Parti'nin ABD'de yönetimi sürdürmesini istediğini belirtti.