İsrailli Bakan Smotrich'ten Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan'la ittifak çıkışı - Son Dakika
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İsrailli Bakan Smotrich'ten Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan'la ittifak çıkışı

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İsrailli Bakan Smotrich\'ten Türkiye ve Pakistan\'a karşı Yunanistan\'la ittifak çıkışı
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mekke İttifakı'nın üyeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan ile ittifakın güçlendirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, "Türkiye'nin çok, çok büyük bir donanması var ve bunu analiz etmeliyiz" dedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a da tepki gösteren İsrailli Bakan, Riyad yönetimine karşılıksız taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı ve Dini Siyonist Parti lideri Bezalel Smotrich, bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamalarda Mekke İttifakı’nın üyeleri olan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ı hedef aldı.

"TÜRKİYE VE PAKİSTAN'A KARŞI YUNANİSTAN İLE İTTİFAKI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Smotrich, İsrail'in bölgedeki ittifaklarına ilişkin değerlendirmesinde, "Pakistan, Türkiye ve bize karşı olan ülkelere karşı ittifakı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile iş birliğinin önemine işaret eden İsrailli Bakan, Türkiye'nin askerî kapasitesinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin çok, çok büyük bir donanması var ve bunu analiz etmeliyiz. Ayrıntılara girmek istemiyorum, sakıncası yoksa" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'A DA TEPKİ GÖSTERDİ

Suudi Arabistan ile ilişkilere ilişkin konuşan Smotrich, Riyad yönetimine karşılıksız taviz verilmemesi gerektiğini savundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı hedef alan İsrailli Bakan, "İnanıyorum ki, Muhammed bin Salman bize karşılığında bir şey vermedikçe İsrail ona hiçbir şey vermemeli. Bence biz ona bir şeyler veriyoruz. Detaylara girmek istemiyorum ama bunun bir hata olduğuna inanıyorum" dedi.

Smotrich, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bin Selman'ın bize defalarca meydan okumasını, yüzümüze tükürmesini ve daha sonra bizden bir şeyler vermeye devam etmemizi istemiyorum."

İsrailli Bakan Smotrich'ten Türkiye ve Pakistan'a karşı Yunanistan'la ittifak çıkışı
Bezalel Smotrich

FİLİSTİNLİLERİN ZORUNLU GÖÇ ETTİRİLMESİNİ SAVUNDU

Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin görüşlerini de paylaşan Smotrich, bölgede yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere zorunlu göç ettirilmesini öngören bir çözümü desteklediğini söyledi.

"'Zorunlu göçü teşvik etmek' ifadesini kullanmak istemiyorum. Uluslararası bir bakış açısıyla, bunu 78 yıl sonra Arap ülkelerinde veya diğer ülkelerde 'mülteci sorununa nihai çözüm ve yeniden düzenleme' olarak adlandırmak daha doğru olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'e karşı yetiştirildiğini öne süren Smotrich, bölgedeki baskının sürdürülmesi gerektiğini savunarak şunları söyledi: "Sonuç olarak, onların umutlarını kırmalıyız. Bu da toprak almak, Gazze'yi olduğu gibi bırakmak ve insanları yavaş yavaş ayrılmaya teşvik etmek anlamına gelir."

LÜBNAN TOPRAKLARININ İLHAK EDİLMESİNİ İSTEDİ

Lübnan'a ilişkin değerlendirmelerinde de İsrail'in asker, kontrolü altındaki bölgelerin en azından bir kısmının ilhak edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, Hizbullah'ın yeniden saldırması halinde operasyonların genişletilmesini istedi.

"Hizbullah tekrar saldırırsa, Beyrut'a doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Ve tekrar saldırırsa, daha da ileri gideceğiz" diyen Smotrich, mevcut sınırların İsrail açısından yeterli olmadığını ileri sürdü.

İsrailli Bakan, "Topografik olarak vadideyiz ve Hizbullah yüksek arazide bulunuyor. Trump'a savunulabilir sınırlara ihtiyacımız olduğunu açıklamakta ne sorun var?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in yayılmacı hedefleri bulunmadığını iddia eden Smotrich, ülkesinin askeri operasyonlarını savunarak, "Siyonizmin tüm tarihinde tek bir savaş bile başlatmadık. Savaşa giriyoruz çünkü başka seçeneğimiz yok" dedi.

TRUMP'A ARA SEÇİM DESTEĞİ

ABD'de yaklaşan ara seçimlere de değinen Smotrich, Başkan Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçi Parti'nin başarılı olmasını istediğini söyledi.

Smotrich, "Trump'ın güçlü olmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kazanmasını istiyorum çünkü o İsrail için iyi bir başkan. Cumhuriyetçi Parti'nin başarılı olmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmeye devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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