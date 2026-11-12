Afyonkarahisar Belediyesi, İsmet Attila Kültür Merkezi\'nin temelini törenle attı

Afyonkarahisar Belediyesi İsmet Attila Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Mahallesi'ne yapılacak İsmet Attila Kültür Merkezi'nin temel atma törenine eski Maliye Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila, il protokolü, siyasi parti il başkanları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Attila, görev yaptığı dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Öznur Hız da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, projenin temel atmasını gerçekleştirdi.