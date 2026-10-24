Aydın Kuşadası'nda turist taşıyan ticari araç denetiminde aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Kuşadası'nda turist taşıyan ticari araç denetiminde aranan 1 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın Kuşadası\'nda turist taşıyan ticari araç denetiminde aranan 1 kişi yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın Kuşadası\'nda turist taşıyan ticari araç denetiminde aranan 1 kişi yakalandı
Haber Videosu

Aydın Kuşadası'nda trafik ve maliye ekipleri, turist taşıyan ticari taksi, otobüs ve midibüsleri denetledi. Denetimde 50'den fazla aracın belgeleri eksiksiz çıktı, aranan 1 kişi yakalandı, 1 ticari taksi trafikten men edildi ve eksik evrakı bulunan sürücülere ceza uygulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile Maliye ekipleri tarafından yerli ve yabancı turist taşıyan ticari taksiler, otobüsler ve midibüslere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İlçe girişinde yapılan denetimlerde, özellikle turist taşımacılığı yapan araçların belgeleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Ekipler tarafından D-2 yetki belgesi, SRC belgesi, yolcu bildirimleri ve acente belgeleri incelendi.

Denetimlerde ayrıca sürücü belgeleri, vergi levhaları, araçların trafik yönünden uygunluğu, taşınan yolcu sayısı, emniyet kemeri kullanımı ve araç içerisinde uyulması gereken kurallar da kontrol edildi.

Çok sayıda ticari taksi, tur otobüsü ve midibüsün kontrol edildiği denetimlerde, 50'den fazla aracın belgelerinin eksiksiz olduğu tespit edildi. Kontroller sırasında aranan 1 kişi yakalanırken, 1 ticari taksi trafikten men edildi. Eksik evrakı bulunan sürücülere ise gerekli cezai işlemler uygulandı.

Yetkililer, turist taşımacılığında güvenliğin ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, taşımacılık kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA
Kuşadası3. SayfaMaliyeTrafikturistGüncelTurizmAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Fenerbahçe’den Oğuz Aydın hamlesi Yönetim kararını verdi Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
10:37
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
10:09
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:10:18. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda turist taşıyan ticari araç denetiminde aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei