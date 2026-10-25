Özyeğin, GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde ekonominin dirençli olduğunu söyledi - Son Dakika
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Özyeğin, GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde ekonominin dirençli olduğunu söyledi

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Özyeğin, GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi\'nde ekonominin dirençli olduğunu söyledi
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İstanbul'da düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, LP/VC Günü etkinliğiyle tamamlandı. DEİK TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin enflasyonun düşürülmesi ve maliye politikasının güçlendirilmesinde ilerleme kaydettiğini söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin hem enflasyonun düşürülmesi hem de maliye politikasının güçlendirilmesi alanlarında ilerleme sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, "Nitekim geçtiğimiz yıl, pek çok açıdan, Türk ekonomisinin ne kadar dirençli ve uyum sağlayabilir olduğunun güçlü bir göstergesi oldu." dedi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin önde gelen isimleri ile Türkiye'nin öncü girişimcileri ve AI yeteneklerini İstanbul'da bir araya getiren GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, "Sınırlı Ortaklar (LP)/Girişim Sermayesi Fonları (VC) Günü" etkinliğiyle sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, TAİK Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde gerçekleştirildi.

Uluslararası sermayenin Türkiye'deki girişim sermayesi fonlarına yatırımını desteklemek ve yerli aile ofisleri ile kurumsal yatırımcıların küresel fonlarla uzun vadeli ortaklıklar geliştirmesini sağlamak hedefiyle hayata geçirilen GO! GLOBAL Türkiye LP/VC Günü, sınırlı ortaklar ile girişim sermayesi fonlarını bir araya getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı ve basına kapalı gerçekleştirilen sohbet oturumunda soru-cevap bölümü de yer aldı. Uluslararası LP'lerin gelişmekte olan piyasalara yaklaşımının ele alındığı etkinlik, yeni yatırım ilişkileri için görüşme ve networking imkanı sundu.

"Türkiye, ekonomi programını ilerletme konusundaki ivmesini koruyor"

DEİK TAİK Başkanı Murat Özyeğin, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yılki buluşmada Türkiye'nin iyileşen ekonomik görünümünü ve girişimcilik ekosistemindeki dikkate değer ivmeyi ele aldıklarını hatırlattı.

Aradan geçen bir yılda küresel tablonun çok daha karmaşık hale geldiğini bildiren Özyeğin, İran'ı içeren çatışmanın enerji piyasalarını sekteye uğrattığını, enflasyonist baskıları yeniden artırdığını ve zorlu ekonomik ortama yeni bir belirsizlik katmanı eklediğini dile getirdi.

Özyeğin, Türkiye'nin dış şoklara rağmen ekonomi programını ilerletme konusundaki odağını ve ivmesini koruduğuna vurgu yaparak, "Türkiye, hem enflasyonun düşürülmesi hem de maliye politikasının güçlendirilmesi açısından ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz yıl, pek çok açıdan, Türk ekonomisinin ne kadar dirençli ve uyum sağlayabilir olduğunun güçlü bir göstergesi oldu." ifadesini kullandı.

Belirsizliklerin halen sürdüğüne işaret eden Özyeğin, ekonominin direncinin işletmelerin ve insanların gücüne bağlı olduğunu, girişimcilerin de bu direncin en güçlü örnekleri arasında yer aldığını anlattı.

"Girişim sermayesi ekosistemimiz olağanüstü seviyelere ulaşabilir"

Murat Özyeğin, Türk girişimcilerin makroekonomik dalgalanmalara ve finansmana erişim kısıtlarına rağmen yıllar içinde kendi şirketlerini kurduğunu belirterek, sermaye piyasalarının daha derin olduğu ülkelerde girişimcilerin çoğu zaman yeni bir finansman turuna güvenebildiğini aktardı.

Özyeğin, "Bizim girişimcilerimiz her bir doların hakkını vermeyi, hızla uyum sağlamayı ve geleceğe ilişkin görünüm hiç de net değilken sakin kalmayı öğrendi." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de girişimcilerin akıntıya karşı yüzmeyi öğrendiğini ve bunun onları güçlü yüzücülere dönüştürdüğünü vurgulayan Özyeğin, koşulların avantaja dönmesiyle Türk girişim sermayesi ekosisteminin olağanüstü seviyelere ulaşabileceğine yürekten inandığını bildirdi.

Kaynak: AA
Türkiye İş KonseyiMurat ÖzyeğinİstanbulTürkiyeEkonomiMaliyeFinansSon Dakika

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