Hong Kong'daki APEC toplantısında dijital altyapı finansmanı bildirisi kabul edildi - Son Dakika
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Hong Kong'daki APEC toplantısında dijital altyapı finansmanı bildirisi kabul edildi

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Hong Kong\'daki APEC toplantısında dijital altyapı finansmanı bildirisi kabul edildi
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Hong Kong'da düzenlenen APEC Maliye Bakanları Toplantısı çarşamba günü sona erdi. 300'ün üzerinde temsilcinin katıldığı toplantıda 2026 ortak bildirisi ve dijital altyapı finansmanı politika bildirisi kabul edildi.

HONG KONG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı çarşamba günü sona erdi. Toplantıda bir dizi somut sonuç elde edildi.

Çin Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2026 APEC Maliye Bakanları Ortak Bildirisi ile Asya-Pasifik Bölgesinde Dijital Altyapı Finansmanına İlişkin Politika Bildirisi gözden geçirilerek kabul edildi. Söz konusu belgelerin, APEC ekonomileri arasındaki finansal işbirliğinin derinleştirilmesine yol göstereceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca APEC bölgesinde ekonomik büyümenin sürdürülmesine yönelik maliye politikalarını ele alan bir rapor ile herkes için finansal hizmetlere erişim ve fırsatlara ilişkin bir bilgi kitapçığı hazırlandı.

Üye ekonomiler, Asya-Pasifik bölgesindeki genç finans profesyonellerinin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve aralarındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması konusunda da mutabakata vardı.

Toplantıya başkanlık eden Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, makroekonomik politika koordinasyonunun güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinde APEC'in önde gelen bir platform olarak oynadığı role dikkat çekti.

Lan, tüm üye ekonomilerin APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'nda varılan mutabakatı hayata geçirme konusunda kararlılığını sürdürmesi, çok taraflılığı savunması ve maliye ile finans alanlarındaki somut işbirliğini derinleştirerek bölgesel ekonomik ve finansal istikrara ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

20-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen toplantıya APEC üye ekonomileri, APEC gözlemcileri ve ilgili uluslararası kuruluşlardan 300'ün üzerinde temsilci katıldı.

Toplantı sırasında katılımcılar, küresel ve bölgesel ekonomik ve finansal görünüm, hane halklarını desteklemeye yönelik maliye politikaları, dijital altyapı finansmanı, herkes için finansal hizmetlere erişim ve fırsatlar ile APEC genç finans profesyonelleri arasındaki diyalog gibi konuları ele aldı.

Çin ekonomisindeki olumlu ivmenin sürdüğünü, inovasyonun güçlendiğini ve ekonomik büyümenin kalitesinin arttığını belirten Lan, Çin'in yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürmeye, yeni büyüme dinamiklerinin gelişimini hızlandırmaya ve iç talebi artırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Lan, Çin'in yüksek standartlı dışa açılımı ilerletmeye devam edeceğini ve Çin modernleşmesinde daha fazla ilerleme kaydederek Asya-Pasifik bölgesi ve dünyanın diğer bölgeleri için yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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