Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu - Son Dakika
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Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

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Real Madrid\'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eski kulübüne para kazandırmaya devam ediyor. Genç yıldızın İspanyol ekibinde 125. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, sözleşmede yer alan son bonusu da hak etti. Böylece Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı.

Real Madrid formasıyla Racing Santander karşılaşmasına çıkan 21 yaşındaki Arda Güler, İspanyol ekibindeki 125. resmi maçına ulaştı. Milli futbolcunun bu maçta forma giymesiyle birlikte transfer sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi ve Fenerbahçe 2 milyon euro daha kazandı.

TÜM BONUSLAR TAMAMLANDI

2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki tüm bonus şartları yerine getirildi. Son 2 milyon euroluk bonusun da hak edilmesiyle sarı-lacivertlilerin transferden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya yükseldi.

125 MAÇTA 52 GOLE KATKI

Real Madrid kariyerinde 125 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, bu süreçte 21 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu böylece İspanyol devinde toplam 52 gole doğrudan katkı sağladı.

30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Real MadridFenerbahçeArda GülerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    İyi ki gitmiş kurtarmış kendini yoksa bu ruhsuzlar takımı içinde yok olup giderdi. Çocuklar ağlamasın diye geliyorum 1 yıl kalıp şampiyon yapıp bırakacağım diye diye geldi geldiği günden beri acunun locasını elinden almak için uğraştığı kadar takımla uğraşmadı. Aykut kocamanla anlaştıkları her yerde konuşulurken 24 saat içinde egosu buna izin vermedi kahvehane de Azizin İsmail gel oğlum demesini bekleyeni getirdi takımın başına. İSO Aziz elbirliğiyle aldılar intikamlarını fenerbahçe den biri defolup gitti sıra Aziz de. Fenerbahçe formasını giyen ruhsuzlar Amed de ki oyunculara bakın da örnek alın aldığı paranın karşılığı nasıl ödenir nasıl takım olunur öğrenin. 3 0 Yanıtla
  • sv79ptwtpr sv79ptwtpr:
    kazandı da ne oldu ki?Fazlasını Gündüz,kante,semedo,kerem,Lukaku ya veriyor…?? 2 0 Yanıtla
  • sevren54 sevren54:
    Arda’nın parasıyla Kerem alındı. Yine onun getirdiği Kerem’e ödeniyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu - Son Dakika
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