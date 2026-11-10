Çin-Kanada mali diyaloğunun ikinci turu Vancouver'da He Lifeng eş başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Çin-Kanada mali diyaloğunun ikinci turu Vancouver'da He Lifeng eş başkanlığında yapıldı

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Çin-Kanada mali diyaloğunun ikinci turu Vancouver\'da He Lifeng eş başkanlığında yapıldı
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Çin-Kanada Ekonomik ve Mali Stratejik Diyaloğu'nun ikinci turu Vancouver'da yapıldı. Görüşmelere He Lifeng ile Kanada Maliye Bakanı Champagne ve Ticaret Bakanı Sidhu eş başkanlık etti; ekonomi ve finans alanında işbirliği ele alındı. Karşılıklı fayda sağlayan sonuçlara varıldı.

VANCOUVER, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin- Kanada Ekonomik ve Mali Stratejik Diyaloğu görüşmelerinin ikinci turu Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleştirildi.

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin'in diyalog sürecindeki temsilcisi He Lifeng, Kanada tarafının temsilcileri Kanada Maliye Bakanı Francois-Philippe Champagne ve Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ile birlikte pazartesi günkü diyaloğa eş başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı olan He, iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda Çin-Kanada ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini ve ikili etkileşimlerin yeniden sağlıklı bir yola girdiğini söyledi.

He, diyaloğun iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik somut bir adım olduğunu belirtti. He, ekonomi, ticaret, finans ve yatırım gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek, Çin-Kanada ekonomik ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmek ve iki ülke arasında yeni türde bir stratejik ortaklığın inşasına katkıda bulunmak üzere Kanada ile karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda ilkeleri doğrultusunda, bir yandan farklılıkları gözetirken diğer yandan ortak zemin arayarak çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Champagne ise Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek, politika iletişimi ve koordinasyonunu güçlendirmek ve ekonomik ve finansal alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmek üzere Çin tarafıyla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Sidhu da Çin ile ticaret ve ekonomi alanlarındaki tatbiki işbirliğini daha da genişletmeyi ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla gelişmesini sağlamayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Diyalog çerçevesinde iki taraf, bir dizi karşılıklı fayda sağlayan sonuç ve mutabakata vardı.

He, Champagne ve Sidhu, pazar günü ikili ticaret ve yatırımların genişletilmesine yönelik fırsatları ele almak üzere iki ülkeden iş dünyası temsilcileri arasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Kaynak: Xinhua
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