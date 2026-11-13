Japonya Maliye Bakanı Katayama yenin düşüşüne karşı ABD ile işbirliğini sürdürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Japonya Maliye Bakanı Katayama yenin düşüşüne karşı ABD ile işbirliğini sürdürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya Maliye Bakanı Katayama yenin düşüşüne karşı ABD ile işbirliğini sürdürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, yenin değer kaybına karşı ABD ile işbirliğini sürdürüp gerekli adımları atacaklarını söyledi. Dolar 160 yenin üzerine çıkarak eylül başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü; Japonya-ABD faiz makasının açılma riski gündeme geldi.

TOKYO, 13 Kasım (Xinhua) -- Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Japon yenindeki hızlı değer kaybına karşı ABD ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini ve gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Kyodo News'in cuma günkü haberine göre ABD doları, gece saatlerinde New York piyasalarında kısa süreliğine 160 yeni aşarak eylül başından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gelişmenin üzerine Katayama, "Son dönemde döviz piyasasında sert ve tek yönlü hareketler görüyoruz" dedi.

ABD'de tüketici enflasyonunun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında politika faizini artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Doların son dönemdeki tırmanışına, söz konusu faiz beklentilerinin yol açtığı belirtiliyor. Bu durum, Japonya ile ABD arasındaki faiz makasını daha da açma riski taşıyor.

Japonya Maliye Bakanlığı hafta başında yaptığı açıklamada, yerel para birimini desteklemek amacıyla 30-31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde, ABD ile ortak bir müdahale de dahil olmak üzere toplam 15,4 trilyon yen değerinde (yaklaşık 96,3 milyar dolar) yen alımı ve dolar satımı operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiJaponyaFinansGüncelMaliyeEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
13:55
Fenerbahçe’den resmi açıklama “Yeni yapılanmaya gidilmiştir“ diyerek duyurdular
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:16:28. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya Maliye Bakanı Katayama yenin düşüşüne karşı ABD ile işbirliğini sürdürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android