Kazakistan Maliye Bakanı Takiyev, 10 milyar dolarlık ticaret hedefini açıkladı - Son Dakika
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Kazakistan Maliye Bakanı Takiyev, 10 milyar dolarlık ticaret hedefini açıkladı

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Kazakistan Maliye Bakanı Takiyev, 10 milyar dolarlık ticaret hedefini açıkladı
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Kazakistan Maliye Bakanı Madi Takiyev, Kazakistan ile Özbekistan'ın ikili ticaret hacmini 10 milyar ABD dolarına taşımayı hedeflediklerini belirtti. Takiyev, 2026'nın ilk dokuz ayında ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 3,7 milyar dolara çıktığını kaydetti.

ALMATI, 22 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan Maliye Bakanı Madi Takiyev, Kazakistan ve Özbekistan'ın ikili ticaret hacmini 10 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Kazinform Uluslararası Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Takiyev, iki ülke arasında 2025 yılında 4,7 milyar ABD doları olan ticaret hacminin, 2026 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,7 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Kazakistan parlamentosunun iki ülkenin gümrük idarelerinin temsilcilik açmasına yönelik anlaşmayı onayladığını belirten Takiyev, temsilciliklerin, iki 10 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda yerli ve yabancı girişimcilere tatbiki ve teorik destek sağlayacağını kaydetti.

Takiyev, 15 Kasım 2025 tarihinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te imzalanan anlaşmanın, hızlı bilgi alışverişini, gümrükle ilgili önlemlerin koordinasyonunu ve iki ülkenin yetkilileri arasında daha yakın işbirliğini öngördüğünü ifade etti.

Kazakistan-Özbekistan sınırında sekizi karayolu ve üç demiryolu olmak üzere toplam 11 sınır kapısı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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