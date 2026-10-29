İngiltere Ukrayna'ya 10 milyar sterlinlik ek destek sözü verdi, 500 milyon askeri fon var - Son Dakika
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İngiltere Ukrayna'ya 10 milyar sterlinlik ek destek sözü verdi, 500 milyon askeri fon var

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İngiltere Ukrayna\'ya 10 milyar sterlinlik ek destek sözü verdi, 500 milyon askeri fon var
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İngiltere Maliye Bakanı John Healey Avam Kamarası'nda Ukrayna'ya 10 milyar sterlinlik ekonomik ve askeri destek paketini duyurdu. Paket krediler, ihracat finansman garantileri ve bu kış için 500 milyon sterlinlik acil askeri fon içeriyor; toplam taahhüt 35 milyar sterline çıktı.

LONDRA, 29 Ekim (Xinhua) -- İngiltere, Ukrayna'ya 10 milyar sterlin (13 milyar ABD doları) değerinde ek ekonomik ve askeri destek sağlayacağını bildirdi.

İngiltere Maliye Bakanı John Healey çarşamba günü Avam Kamarası'ndaki 2026 Bütçe görüşmesinde yaptığı açıklamada, 10 milyar sterlin değerindeki ek ekonomik ve askeri desteğin "krediler, ihracat finansman garantileri ve bu kış için 500 milyon sterlinlik acil askeri fonu" içerdiğini belirtti.

Healey, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile birlikte çarşamba günü erken saatlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayarak söz konusu taahhütler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Burnham, "Bu, İngiltere'nin Ukrayna'ya şimdiye kadar sağladığı en büyük fon paketi" ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümetine göre, çarşamba günü yapılan duyuruyla birlikte ülkenin Ukrayna'ya yönelik toplam taahhüdü 16 milyar sterlini (21 milyar ABD doları) askeri destek olmak üzere 35 milyar sterline (47 milyar ABD doları) ulaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband çarşamba günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, söz konusu finansmanın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağını ve ekonomik dayanıklılığını destekleyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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