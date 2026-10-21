Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var - Son Dakika
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Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var

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Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişinin isimleri ortaya çıkarken Hazine Ve Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü ve özel bir bankanın portföy yönetici de listede yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor. 

4 ŞİRKET İNCELEME ALTINDA

Bu kapsamda, SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN SAHİBİ ARANIYOR

İncelemeler sonucu, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26’sı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı, diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1- Çetin GENÇ - Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi-Müdür

2- Eren YEŞİLYURT - Eski Bürokrat, Hazine Ve Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü

3 - Fadimenur DEMİR - Alnus Yatırım Menkul Değerler Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

4 - Gülsüm DOĞAN - Atlas Portföy Unvanlı Şirkette Portföy Yöneticisi

5- Hakan AVDAN - Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi

6- Metin Kartal EMÜR - Alnus Yatırım Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7- Mustafa TERZİ - A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı

8- Zuhal TOPALOĞLU - Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ortağı

9- Ümit YILMAZ - Bankada Portföy Yöneticisi

10- Seyit Tahir ÖZEK - Almus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

11- Konuralp ÖZKAN - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Çalışanı

12- Rüstem KARAKAYA - Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yöneticisi

13- Furkan AÇAR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

14- Neda SOYDAN - Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği

15- Ömer ERYILMAZ - Hedef Holding Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

16- Mustafa Zeki KAYAHAN - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

17- Ali CESUR - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Yönetim Kurulu Üyesi

18- Anıl TOKAT - Hedef Portföy Yönetimi Unvanlı Firmada Çalışan

19- Mehmet Selim TUNÇBİLEK - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Genel Müdür

20- Ahmet Haluk GÜNER - Pardus Portföy Unvanlı Firmada Çalışan

21- Yasemin YILMAZ - Bankada Finans Yöneticisi

22- Burak POYRAZ - Bankada Portföy Yöneticisi

23- İnan ALTINBAŞ - Altınbaş Holding Yetkilisi

24- Ayşegül KAYA - Tera Portföy Unvanlı Firmada Yönetici

25- Osman UÇAR - Atlas Protföy Yöneticisi

26- Canan ÖZDEMİR - Atlas Portföy Unvanlı Firmada Portföy Yöneticisi

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    Yorumlar (5)

  • 4jdzqvwvb4 4jdzqvwvb4:
    hepsi boş asıl kişiler tutuklanmadıkça !!! 6 0 Yanıtla
    Münir pekel Münir pekel:
    Asıl konuşursa diye mesele 1 0
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Siyaset ayağı nerede, Akparti'liler kim yakınları kim? Kaçma açiklayın. 3 0 Yanıtla
  • mehmet mehmet:
    fransada içişleri bakanlığı protesto olaylarını muhalefete yıkmak için polise baskı yapıyormuş. polis departmanı açıklamış. 2 0 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    ekonomist değilim ama bu fonlarda nasıl üç kağıt dönebilir anlamıyorum. borsa gibi değil mi bu fon yatırımı. paranı, belirli yerlerde değerlendiriyorlar. birazı altın birazı hisse senedi vs gibi. e abi bir fonda çok fazla artış olursa bu herhangi birinin cebinden çıkıyor demek değil ki... A fonu 1 liradan 100 lira olursa borsa hissesinin yükselişi gibi bişey olmuş oluyor bence. bence fon olayında BİR KURUM YA DA ŞAHIS DOLANDIRILMADI sadece insanlar spekülasyonla ve reel karşılığı olmayan bir şekilde fonun yükselişi ile çok kar etti. bunda sorun ne? kimseyi aklamak için demiyorum, ama işin mantığı bu. benim kağıdım bugün 1 lirayken bir ay sonra 10 lira olursa kime ne. başka bi anlamı varsa açıklasın bilen biri o zaman 0 1 Yanıtla
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