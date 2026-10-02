Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İsmail Kartal müjdeyi verdi

Fenerbahçe'de milli maç arasının ardından başlayacak yoğun fikstür öncesinde Mert Hakan Yandaş gelişmesi yaşandı. Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle uzun süredir resmi maçlarda forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, yeniden teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarına dahil oluyor. Mert Hakan'ın antrenmanlardaki performansı ve çalışma isteğinin teknik heyeti memnun ettiği belirtildi.

İSMAİL KARTAL'DAN MERT HAKAN AÇIKLAMASI

İsmail Kartal, 32 yaşındaki futbolcunun takımdaki durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede forma şansı vereceğini açıkladı. Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamın açıklamasıyla birlikte Mert Hakan'ın milli maç arasının ardından yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

ORTA SAHA ROTASYONU GENİŞLEYECEK

Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü, yoğun bir maç takvimine girecek Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu da genişletecek. Sarı-lacivertlilerin yaklaşık bir aylık süreçte 6 kritik karşılaşmaya çıkması beklenirken, İsmail Kartal'ın Mert Hakan'a bu dönemde süre vermeyi planladığı belirtiliyor. Mert Hakan, cezası devam ederken de çalışmalarını sürdürmüş ve fiziksel olarak yeniden forma giyebilecek seviyeye gelmek için ekstra antrenmanlar yapmıştı.