Şüpheliyle boğuşurken peruğu uçtu! Yardımına vatandaş koştu

Güney Kore'nin Busan kentinde alkollü olduğu belirtilen bir kişinin polis ekiplerine direnmesiyle başlayan müdahale, beklenmedik bir görüntüye sahne oldu. Şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışan polislerden birinin peruğu mücadele sırasında başından çıkarak yere düştü. Elleri dolu olan polisin yardımına çevrede bulunan bir kişi yetişti.

ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olay sırasında üç polis memuru, sokakta taşkınlık çıkardığı belirtilen kişiyi yere yatırarak kontrol altına almaya çalıştı. Bir başka polis ise müdahaleye tepki gösteren başka bir kişiyi uzak tutmaya çalıştı.

Polislerle şüpheli arasındaki mücadele devam ederken ekipteki memurlardan birinin peruğu aniden yerinden çıkarak havaya fırladı ve yere düştü.

PERUĞUNU ALACAK FIRSATI BULAMADI

Başındaki peruğun düştüğünü fark eden polis memuru, şüpheliyi kontrol altında tutmaya çalıştığı için müdahaleyi bırakmadı. Memurun iki elinin de dolu olması nedeniyle yerdeki peruğu alamadığı görüldü.

O anları izleyen bir vatandaş ise dikkat çeken bir harekette bulundu. Yere eğilerek peruğu alan kişi, polis memurunun yanına yaklaştı ve peruğu yeniden başına yerleştirdi.

PERUĞUNU DÜZELTİP MÜDAHALEYE DEVAM ETTİ

Polis memuru da müdahaleyi bırakmadan başına konulan peruğu eliyle hızlıca düzeltti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi şüpheliyi etkisiz hale getirmeye devam etti. Yaşanan ilginç anlar çevredeki bir kişinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLER 1,6 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Görüntüler X'te 1,6 milyondan fazla izlenirken, özellikle vatandaşın peruğu büyük bir sakinlikle polisin başına yeniden yerleştirdiği an çok sayıda yoruma konu oldu. Bazı kullanıcılar yaşananlara gülerken, bazıları ise polis memurunun yaşadığı duruma rağmen müdahaleyi kesintiye uğratmamasına dikkat çekti. Polis yetkililerinden olay ve gözaltına alınan kişinin durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.