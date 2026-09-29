İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

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İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fon vurgununa değinen Bakan Çiftçi, "Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin değerlendirildiği toplantıda sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız.”

ERDOĞAN: MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara da paylaşımında yer verdi:

“İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur.

Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz, onlara benzemeyiz.

Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir: Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark, işte budur.

Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.”

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız - Son Dakika
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