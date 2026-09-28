Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var - Son Dakika
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Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var

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Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
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Tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantının ana gündemini fon soruşturmaları ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR 

Kabine toplantısında, Türkiye’nin gündemindeki önemli gelişmeler ele alınıyor. Toplantının öne çıkan başlıkları arasında fon soruşturmaları ile Terörsüz Türkiye süreci yer alıyor.

  • Fon soruşturmaları: Sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yürütülen adli soruşturmalar, yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve piyasa düzeninin korunması için alınabilecek tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
  • Terörsüz Türkiye süreci: Terörle mücadelede gelinen aşama, sürece ilişkin son gelişmeler ve bundan sonraki dönemde atılması planlanan adımların da Kabine’nin gündeminde olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçerek Kabine’de ele alınan konulara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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