Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi terk edilmiş ve işkenceye uğramış bir köpeğe yeni bir yuva buldu - Son Dakika
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi terk edilmiş ve işkenceye uğramış bir köpeğe yeni bir yuva buldu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi terk edilmiş ve işkenceye uğramış bir köpeğe yeni bir yuva buldu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi Ayşen Güney, İBB Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedavisi yapılan terk edilmiş ve işkenceye uğramış sokak köpeğine yeni bir yuva buldu. Köpek, tedavisinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu ve Beyoğlu'nda yaşayan bir aileye sahiplendirildi. Güney, köpeğin hikayesini paylaşarak insanları sahiplenmeye çağırdı ve barınaklardan sahiplenmelerini önerdi.

03.06.2024 17:47
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi Ayşen Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedavisi yapılan, terk edilmiş ve işkenceye uğramış sokak köpeğine yeni bir yuva buldu.

Barınağa geldiğinde yüzü yakılmış ve vücudunda eziyet izleri olduğu tespit edilen talihsiz köpek, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte sağlığına kavuştu. Sevindirici haberi Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Güney, eşi Ayşen Güney'in sağlığına kavuşan köpek için aracı olduğunu ve Beyoğlu'nda yaşayan bir aileye sahiplendirildiğini açıkladı.

"ONA GÜZEL BİR YUVA BULDUK"

Yaptığı paylaşımda işkenceye uğramış köpeğin hikayesini kamuoyuyla paylaşan Güney, "Barınağa geldiğinde yüzü yakılmış ve bütün vücudunda eziyet izleri vardı. Bir deri, bir kemik kalmıştı. İnsanları görünce çok korkuyordu. Barınakta bakıldı, tedavi edildi. Yaraları iyileştirildi. Kıymetli eşim Ayşen aracı oldu, ona güzel bir yuva bulduk. Beyoğlulu bir komşumuz sahiplendi. Patili dostumuz bir aile kazandı, biz de bu eziyeti yapanlar adına yaşadığımız utancımızı onardık" dedi.

"ÖNCELİKLE BARINAKLARDAN SAHİPLENİN"

İnan Güney paylaşımının devamında 'Sahiplenin' çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Emin olun dostlar; iyi kalpli insanların sayısı, zavallı ve savunmasız bir canlıya eziyet edenlerden çok daha fazla. Çoğu zaman görünmeden, yaraları onaran, zorlukları çözen çok sayıda güzel insan var. Az sayıda zalimin iyiliğimizi gölgelemesine izin vermeyelim. Sevgi, dayanışma ve özveriyle çözülmeyecek sorunumuz, iyileşmeyecek yaramız yok. ve son olarak; lütfen evcil hayvanları satın almayın, sahiplenin. Öncelikle de barınaklarımızdan sahiplenin. En çok onların merhametimize, sevgimize, ilgimize ihtiyaçları var."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi terk edilmiş ve işkenceye uğramış bir köpeğe yeni bir yuva buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eşi terk edilmiş ve işkenceye uğramış bir köpeğe yeni bir yuva buldu - Son Dakika
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