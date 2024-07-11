İstanbul İtfaiyesi Filosuna 134 Yeni Araç Ekledi - Son Dakika
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İstanbul İtfaiyesi Filosuna 134 Yeni Araç Ekledi

İstanbul İtfaiyesi Filosuna 134 Yeni Araç Ekledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 134 araç için tören düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni araçlarla ilgili konuşma yaparak İstanbul İtfaiyesinin gücünü artırdığını belirtti.

11.07.2024 12:37  Güncelleme: 12:45
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İstanbul İtfaiyesinin filosuna kazandırdığı 134 araç düzenlenen törenle hizmete başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hizmete alınan 134 araç için Yenikapı Miting Alanı'nda tören düzenledi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda itfaiye eri katıldı. İçinde itfaiye, ambulans, merdiven ve su ikmal araçlarının bulunduğu 134 aracın 800 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi. Burada bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul İtfaiyemizin envanterine yeni eklediğimiz araçların hizmete alın töreninde bir aradayız. İstanbul İtfaiyesine 134 yeni araç kazandırmış olduk. Aldığımız araçlar arasında itfaiye ilk araçları, ambulans, su ikmal araçları, merdiven araçları, itfaiye hizmet araçları yer alıyor. 800 milyon liraya varan maliyetle aldığımız bu 134 araçla birlikte ekibimizin 970 araca ulaştığını teşkilatımızın araç sayısına da yüzde 16 oranında katkı sağladığımızı belirtmek isterim. Böylece araç filomuzun yaş ortalaması da 16'dan 12'ye düşmüştür. Araçların bakım arıza durumlarının daha da azalacağı gibi son teknolojiler ile ürünler araçlarımızın donanımsal özelliklerini atmasıyla hizmet kalitemizin de artacağı bir gerçektir. Bu sayede inşallah İstanbul İtfaiyemiz tabii ki kötü anlara maruz kalmaz. Temennimiz budur. Ama ihtiyaç olduğunda da tam donanımlı ekibimizle, ekipmanımızla hazır olduğumuzu İstanbullulara duyurmak isterim" diye konuştu. Konuşmanın ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve yanındakiler yeni alınan araçlarla toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul İtfaiyesi Filosuna 134 Yeni Araç Ekledi - Son Dakika

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