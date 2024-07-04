İstanbul'da 90 gün sürecek yol çalışması! D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek - Son Dakika
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İstanbul'da 90 gün sürecek yol çalışması! D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek

İstanbul\'da 90 gün sürecek yol çalışması! D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı çalışma nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek. Çalışma, 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 90 gün sürecek.

04.07.2024 15:40
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda yapacağı ve 90 gün sürecek "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek.

KÜÇÜKÇEKMECE VE YENİBOSNA ARASINDAKİ YOLLAR YENİLENECEK

İBB'den yapılan açıklamaya göre, metrobüs yolunda asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları yapılacak. Daha önce Yenibosna- Cevizlibağ ile Beykent-İBB Sosyal Tesisleri arasındaki bölümler ile Cevizlibağ- Mecidiyeköy arasındaki metrobüs güzergahındaki 9 durağı kapsayan "Beyaz Yol" uygulaması tamamlanırken şimdi de Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları ve arasındaki yollar yenilenecek.

20 YIL BOYUNCA DEFORMASYON YAŞANMAYACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında eskiyen asfaltlar sökülecek. Özel reçeteli beton kaplama "Beyaz Yol" ile her yıl asfaltlama çalışması yapılan yolda 20 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmaması ve konforlu yolculuk yapılması hedefleniyor.

90 GÜN SÜRECEK

Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki gidiş-geliş 17 bin 560 metre uzunluğundaki yolun yenileneceği çalışma 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 5 durağı kapsayacak şekilde gidiş-dönüş olarak yapılacak ve 90 gün sürecek çalışma sırasında, belirtilen güzergahta D-100 karayolu 2 şeride düşürülecek.

Metrobüs seferlerinde aksama yaşanmayacak çalışmada, yol yapımı Yenibosna- Sefaköy durakları arasında D-100 kara yolu Beylikdüzü yönünde başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 90 gün sürecek yol çalışması! D-100 kara yolu 2 şeride düşürülecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: allah ekrem imamoğlundan razı olsun sen ne güzel bir adamsın böyle 3 8 Yanıtla

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