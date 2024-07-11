İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kreşlerin ücretlerini 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran bir karar aldı.

KREŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

İSTANBULKART'TA ÖĞRENCİ İNDİRİMİNE YAŞ SINIRI

Ayrıca Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

İŞ ARAYANLARA ULAŞIM 3 AY SÜREYLE ÜCRETSİZ

Öte yandan İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de mecliste görüşüldü. Teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi.