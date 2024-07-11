İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam - Son Dakika
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İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam

İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kreşlerde ücretlere zam geldi. İBB meclisinin aldığı kararla kreşlerin ücretleri yüzde 100 zamla 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıktı.

11.07.2024 20:51
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kreşlerin ücretlerini 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran bir karar aldı.

KREŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

İSTANBULKART'TA ÖĞRENCİ İNDİRİMİNE YAŞ SINIRI

Ayrıca Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

İŞ ARAYANLARA ULAŞIM 3 AY SÜREYLE ÜCRETSİZ

Öte yandan İBB'ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunanların iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de mecliste görüşüldü. Teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Kublay: Her şey çok güzel oldu 14 10 Yanıtla
    Nurettin İşlekter: Özel kreş fiyatları 700.000tl gördü yıllık buna da bir cevabınız vardır Ali bey 4 6 Mükerrem Kılıç: Nuri siz kendinizi böyle avutun ben yıllık 700 bin isteyene rastlamadım henüz sallıyorsun güzel salla bari 5 1 Çengelköylü: AYNEN ÖYLE OLDU HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK LAFINA BU İSTANBULLU NASILDA KANIYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM HALEN BU ADAMIN PEŞİNDEN GİDENLER NE AMAÇLARI VAR SUYA % 65 ZAM SES YOK YARIN ULAŞIMA % 100 YÜZ ZAM YİNEDE KİMSENİN SESİ ÇIKMAZ SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANADA GELECEK 0 1
  • Nurettin İşlekter: Yandaş medya :) Özel kreşler yıllık 700.000tl istiyor bunu niye haber yapmadınız 7 7 Yanıtla
    Serdar Ozen: Neymiş o kreş. cocugu ıstakoz havyarlamı besliyorlar . 5 1
  • Uğur Çiçek: Özel kreşlerde bunun 10 katı fiyatına?? 5 4 Yanıtla
  • Ankara null: geriden geliyor yazik 4 4 Yanıtla
  • Ali Akkaya: 1200×2=2400. duz hesap 2500 yapmislar haberin basligi bile yalan 1 0 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Yandaşlar zenginler evleri kirada zam geldikçe gelsin diyenler bankada tonlarca parası olanlar ekonomi sizin için şuan şahlanıyor çünki paranıza para katıyorsunuz açın halinden ne anlarsınız asgari ücretle 2 çocuk 3 çocukla ev geçindiren insanların halinden ne anlarsınız hükümetin başındaki insana. Oğlum size kurban olsun diyen zihniyet eleştirilerinizi gidin babanıza yapın enlasyonu patlatan o dur zammı ibb yapmıyor ibbyi zamma mecbur bıraktırıyorlar sadece ibb değil herkesin zam yapmasına sebeb oluyor bu hükümet 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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