Adalarda Elektrikli Araçlar Hizmete Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalarda Elektrikli Araçlar Hizmete Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da güvenli ve konforlu toplu ulaşımın sağlanması amacıyla tescilli ve çevreci elektrikli araçları hizmete aldı. Atlı faytonların yerine elektrikli araçlarla ulaşımın sağlanması kararı alınmıştı. Adalar'a özel olarak üretilen yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip araçlar, Kurban Bayramı öncesinde hizmete alındı.

15.06.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın geldiği Adalar'da güvenli ve konforlu toplu ulaşımın önem arz ettiğini, bu nedenle tescilli ve çevreci elektrikli araçların Kurban Bayramı öncesinde hizmete alındığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar ilçesinde atlı faytonlarla yapılan taşımacılığın İBB Meclisi'nde 16 Ocak 2020'de iptal edildiği, faytonların yerine elektrikli araçlarla ulaşımın sağlanması kararının alındığı hatırlatıldı.

Ada halkına toplu ulaşım hizmeti sağlanması için 6 Şubat 2020 tarihli UKOME kararına istinaden 40 adet 13 kişilik elektrikli, tescilsiz aracın ilçede faaliyete başladığı aktarılan açıklamada, uygulamanın 30 Nisan 2024'te sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, Adalar'daki toplu taşıma araçlarının, tescilli, yüzde yüz elektrikli, sessiz ve çevreci araçlardan oluşması için bir dizi çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Adalar'a özel yeni bir araç üretilmesi için ulusal ve uluslararası araç üreticilerine yönelik ihale açıldığı anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açtığımız ihalelere katılım olmamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ile ortak çalışma gerçekleştirilmiştir. Adalar ilçemiz için sıfır emisyonlu, yüzde yüz elektrikli, engelli erişimine uygun, sessiz, tek şarjla 150 kilometre menzile sahip ve ilave şarja ihtiyaç duymadan Büyükada'da 21 tur hizmet verebilen, yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip araçlar üretilmiş ve kurumumuza teslim edilmiştir."

Açıklamada, yazın Adalar'ın nüfusunun arttığı vurgulanarak, "Özellikle hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın Adalar ilçesine gelmesi, güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti sürdürmenin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle tescilli, çevreci ve yeni nesil güvenli ulaşım donanımlarıyla üretilmiş elektrikli araçlarımız, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024'te hizmete alınmıştır. Toplu ulaşım hizmetinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hususunda Adalar Kaymakamlığına da bilgi verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Adalar, Ulaşım, Çevre, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalarda Elektrikli Araçlar Hizmete Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
22:11 Almanya’da sokaklar alev alev Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var Almanya'da sokaklar alev alev! Göstericilerle polis çatıştı: Çok sayıda gözaltı var
22:08 Adıyaman’da skandallar zinciri Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu
21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:59 Dışişleri Bakanı Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Köprüden önceki son çıkış olabilir
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
22:53 İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu İtalya maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat oldu
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
22:14 Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti Ekipler hemen alarma geçti Cuma namazı kılanlara küfürler yağdırıp video çekti! Ekipler hemen alarma geçti
22:02 Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Komiser 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 01:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: Adalarda Elektrikli Araçlar Hizmete Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement