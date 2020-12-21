Son Dakika Şubat Haberleri

16:37 Pandemi döneminde Bursa Belediyesi dükkanını açamayan esnaftan kira almıyor Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgın sürecinde ekonomik sıkıntılarla karşılanan esnaf ve çalışanlar için yapılan destekleri anlattı.

14:49 'Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez' ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasının aşı çalışmalarına etkisinin olmayacağını belirterek, "Koronavirüsün tam mutasyona uğraması aşı çalışmalarında bir sıkıntıya yol açabilir.

14:13 Korona zamanlarında aşk Korona salgını dönemindeki seyahat kısıtlamalarından en çok etkilenenlerin başında iki uluslu çiftler ve aileler geliyor.

09:49 TV+, yılbaşı için özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor Türkiye'nin en sevilen televizyon platformu TV+, yeni yılda tüm kullanıcılarına özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor.

13:44 Yargıtay, "Fetih 1453" filminin başrol oyuncusu Devrim Evin'e verilen indirimli tazminatı bozdu En geniş bütçeli Türk filmi olarak tanıtılan ve 2012'deki ilk gösterim gününde 300 bin seyirci tarafından izlenerek rekor kıran "Fetih 1453" adlı filmin başrol oyuncusu ile yapım şirketi davalık oldu.

18:05 Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli gelecek ay atılıyor Hindistan'da 1528'de yapılan ve 1992'de Hindu milliyetçiler tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temelinin gelecek ay atılacağı bildirildi.

09:09 Başkan Sarı: "Açık hava müzesi görünümündeki Amasya'mız doğal bir film platosu" Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açık hava müzesi görünümündeki tarihi kentin doğal bir film platosu konumunda olduğunu belirtti.

13:07 Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin 29. yılını kutluyor Türkiye, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılmasından sonra 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülkelerden birisi olurken, o tarihten beri iki ülke arasındaki ilişkiler pek çok alanda gelişmeye devam ediyor.

12:17 BAE'de tutuklu Türk vatandaşı için çabalar sürüyor Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele ve Ulusal Önleme Mekanizması'na başvuru yaptı.

10:30 Ekonomide 2020 böyle geçti (1) Türkiye ekonomisinde 2020 yılının ilk çeyreğine, birçok alanda olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan tedbirler damga vurdu.

20:24 Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Ekranların sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna Genco Özak'ın ardından Begüm Akkaya da dahil oldu. Son olarak "Yeni Hayat" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Özkaya, dizide "Seher" karakterini canlandıracak.

09:21 Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Alişan'ın eşi Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Varol'un taklit videosu kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

22:33 İkinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından ikinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu.

20:43 'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak 'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizinin çekimlerine Şubat'ta Amasya'da başlanacağı açıklandı.

18:08 İşkenceyle öldürülen İtalyan öğrenci cinayetinde Mısır gizli servisi yetkililerine suçlama İtalyan savcılar, Mısır'da 2016'da öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini adam kaçırma, işkence ve cinayetle suçladı.

00:58 Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için düzenlediği askeri geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

18:42 Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için düzenlediği askeri geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı.

18:31 Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.

19:25 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Pozitif vaka 1,5 milyonu aştı. Zirve olan nisana göre vakalarda 5, vefatlarda yüzde 55 artış var" dedi. Buna göre Türkiye, dünyada vaka sayısı bakımından 9. sırada yer aldı.

14:03 Koronavirüs salgını tahmin edilenden çok daha erken başlamış olabilir mi? ABD'de yapılan bir araştırma Covid-19 salgınının şimdiye kadar düşünüldüğünden haftalar belki de aylar önce yayılmaya başladığına işaret eden kanıtlara ulaştı.

12:21 Baro Başkanı Aktürk: "Kadının her şeyden önce özgür birey olduğunun kabul edilmemesi insan haklarının ihlalinin önlenmesinin önündeki en önemli... Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkının Tanınması, Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Kadının her şeyden önce özgür birey olduğunun kabul edilmemesi insan haklarının ihlalinin önlenmesinin önündeki en önemli engeldir" dedi.

16:20 Hindistan'da arılar yolcu uçağını istila etti Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.

12:08 Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor Son dakika habere göre Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesi ihalesinin Şubat ayında yapılacağını, inşaatının ise Haziran ayında başlayacağını söyledi.

13:58 Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör temsilcilerine Sağlık Bakanlığı'nın aralık ayı itibariyle çok büyük bir aşı programı başlatacağı müjdesini verdi.

02:37 Fransa'da mahkeme sarı yelekli eylemcinin polis şiddetiyle yaralanmasından devleti sorumlu tuttu Fransa'da Lyon İdari Mahkemesi, kentte geçen yıl düzenlenen sarı yeleklilerin gösterisinde bir eylemcinin, polisin kullandığı plastik mermi nedeniyle yaralanmasından devletin sorumlu olduğuna hükmetti.

19:46 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri ve son vaka sayılarının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, açık test politikasına geçildiğini belirtip, "Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük koronavirüs tablosunda vermeyi planlıyoruz" dedi.

00:03 Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz hattında patlama Mısır'ın kuzeybatısında yer alan Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz ana boru hattında patlama meydana geldi.

10:59 Pakistan Başbakanı İmran Han Afganistan'da Pakistan Başbakanı İmran Han, ikili ilişkileri ve devam eden barış görüşmelerini ele almak için Afganistan'a resmi ziyarette bulunuyor.

14:35 Muratpaşa'da salgın önlemleri Muratpaşa Belediyesi Covid-19 salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla yayımlananan genelgeye bağlı olarak belediyenin kent parkalarında bulunan Dağ Yakası ve Deniz Yüzü kafelerinin gel-al paket servis sistemine geçti.

19:30 Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna çok sürpriz bir isim daha katılıyor. Daha önce Akasya Durağı dizisinde rol alan türkücü Onur Şan, kader mahkumu rolünü oynayıp türkü okuyacak.

17:05 Efecan Şenolsun'un menajerlik şirketinden açıklama geldi Bir dönem internette yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddia edilen Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Efecan Şenolsun'un, Elit İşcan hakkında 'Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum' dediği iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Efecan Şenolsun'un bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden açıklama geldi

13:05 Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti Sevilen oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü vefat eden Teoman Deniz, dün İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.