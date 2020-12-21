Son Dakika Şubat Haberleri

- 21.12.2020 21 Ara 16:37 Pandemi döneminde Bursa Belediyesi dükkanını açamayan esnaftan kira almıyor
Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgın sürecinde ekonomik sıkıntılarla karşılanan esnaf ve çalışanlar için yapılan destekleri anlattı.
- 21.12.2020 21 Ara 14:49 'Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez'
ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasının aşı çalışmalarına etkisinin olmayacağını belirterek, "Koronavirüsün tam mutasyona uğraması aşı çalışmalarında bir sıkıntıya yol açabilir.
- 20.12.2020 20 Ara 14:13 Korona zamanlarında aşk
Korona salgını dönemindeki seyahat kısıtlamalarından en çok etkilenenlerin başında iki uluslu çiftler ve aileler geliyor.
- 20.12.2020 20 Ara 09:49 TV+, yılbaşı için özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor
Türkiye'nin en sevilen televizyon platformu TV+, yeni yılda tüm kullanıcılarına özel hediye çekilişleri gerçekleştiriyor.
- 19.12.2020 19 Ara 13:44 Yargıtay, "Fetih 1453" filminin başrol oyuncusu Devrim Evin'e verilen indirimli tazminatı bozdu
En geniş bütçeli Türk filmi olarak tanıtılan ve 2012'deki ilk gösterim gününde 300 bin seyirci tarafından izlenerek rekor kıran "Fetih 1453" adlı filmin başrol oyuncusu ile yapım şirketi davalık oldu.
- 17.12.2020 17 Ara 18:05 Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli gelecek ay atılıyor
Hindistan'da 1528'de yapılan ve 1992'de Hindu milliyetçiler tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temelinin gelecek ay atılacağı bildirildi.
- 17.12.2020 17 Ara 09:09 Başkan Sarı: "Açık hava müzesi görünümündeki Amasya'mız doğal bir film platosu"
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, açık hava müzesi görünümündeki tarihi kentin doğal bir film platosu konumunda olduğunu belirtti.
- 16.12.2020 16 Ara 13:07 Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin 29. yılını kutluyor
Türkiye, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılmasından sonra 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülkelerden birisi olurken, o tarihten beri iki ülke arasındaki ilişkiler pek çok alanda gelişmeye devam ediyor.
- 16.12.2020 16 Ara 12:17 BAE'de tutuklu Türk vatandaşı için çabalar sürüyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele ve Ulusal Önleme Mekanizması'na başvuru yaptı.
- 16.12.2020 16 Ara 10:30 Ekonomide 2020 böyle geçti (1)
Türkiye ekonomisinde 2020 yılının ilk çeyreğine, birçok alanda olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan tedbirler damga vurdu.
- 15.12.2020 15 Ara 20:24 Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu
Ekranların sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna Genco Özak'ın ardından Begüm Akkaya da dahil oldu. Son olarak "Yeni Hayat" dizisiyle seyirci karşısına çıkan Özkaya, dizide "Seher" karakterini canlandıracak.
- 15.12.2020 15 Ara 09:21 Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Alişan'ın eşi Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Varol'un taklit videosu kısa sürede Instagram'da gündem oldu.
- 14.12.2020 14 Ara 22:33 İkinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından ikinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu.
- 12.12.2020 12 Ara 20:43 'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak
'Yavuz' Amasya'da çekilecek, Yasin Obuz fedaisini canlandıracak Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizinin çekimlerine Şubat'ta Amasya'da başlanacağı açıklandı.
- 11.12.2020 11 Ara 18:08 İşkenceyle öldürülen İtalyan öğrenci cinayetinde Mısır gizli servisi yetkililerine suçlama
İtalyan savcılar, Mısır'da 2016'da öldürülen İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini adam kaçırma, işkence ve cinayetle suçladı.
- 11.12.2020 11 Ara 00:58 Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için düzenlediği askeri geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı.
- 10.12.2020 10 Ara 18:42 Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi için düzenlediği askeri geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalandı.
- 10.12.2020 10 Ara 18:31 Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı. Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında sadece kimlik kartının geçerli olacağını duyurdu.
- 09.12.2020 09 Ara 19:25 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Pozitif vaka 1,5 milyonu aştı. Zirve olan nisana göre vakalarda 5, vefatlarda yüzde 55 artış var" dedi. Buna göre Türkiye, dünyada vaka sayısı bakımından 9. sırada yer aldı.
- 06.12.2020 06 Ara 15:57 Rektör Ünal: "Ladik MYO'da daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz"
SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Ladik MYO Kampüsü'nün daha da zaman kaybetmesini istemiyoruz.
- 04.12.2020 04 Ara 14:03 Koronavirüs salgını tahmin edilenden çok daha erken başlamış olabilir mi?
ABD'de yapılan bir araştırma Covid-19 salgınının şimdiye kadar düşünüldüğünden haftalar belki de aylar önce yayılmaya başladığına işaret eden kanıtlara ulaştı.
- 04.12.2020 04 Ara 12:21 Baro Başkanı Aktürk: "Kadının her şeyden önce özgür birey olduğunun kabul edilmemesi insan haklarının ihlalinin önlenmesinin önündeki en önemli...
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkının Tanınması, Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Kadının her şeyden önce özgür birey olduğunun kabul edilmemesi insan haklarının ihlalinin önlenmesinin önündeki en önemli engeldir" dedi.
- 03.12.2020 03 Ara 16:20 Hindistan'da arılar yolcu uçağını istila etti
Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı yuva olarak seçen arılar havalimanında zor anlar yaşanmasına neden oldu.
- 01.12.2020 01 Ara 09:58 Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın" çağrısında bulundu.
- 27.11.2020 27 Kas 12:08 Son dakika gündem: Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatı Haziran'da başlıyor
Son dakika habere göre Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesi ihalesinin Şubat ayında yapılacağını, inşaatının ise Haziran ayında başlayacağını söyledi.
- 26.11.2020 26 Kas 13:58 Turizmde 2021 hedefi yüzde 100 büyüme
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektör temsilcilerine Sağlık Bakanlığı'nın aralık ayı itibariyle çok büyük bir aşı programı başlatacağı müjdesini verdi.
- 26.11.2020 26 Kas 02:37 Fransa'da mahkeme sarı yelekli eylemcinin polis şiddetiyle yaralanmasından devleti sorumlu tuttu
Fransa'da Lyon İdari Mahkemesi, kentte geçen yıl düzenlenen sarı yeleklilerin gösterisinde bir eylemcinin, polisin kullandığı plastik mermi nedeniyle yaralanmasından devletin sorumlu olduğuna hükmetti.
- 25.11.2020 25 Kas 19:46 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak
Son dakika: Yeni koronavirüs tedbirleri ve son vaka sayılarının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, açık test politikasına geçildiğini belirtip, "Semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük koronavirüs tablosunda vermeyi planlıyoruz" dedi.
- 20.11.2020 20 Kas 00:03 Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz hattında patlama
Mısır'ın kuzeybatısında yer alan Kuzey Sina vilayetindeki doğal gaz ana boru hattında patlama meydana geldi.
- 19.11.2020 19 Kas 10:59 Pakistan Başbakanı İmran Han Afganistan'da
Pakistan Başbakanı İmran Han, ikili ilişkileri ve devam eden barış görüşmelerini ele almak için Afganistan'a resmi ziyarette bulunuyor.
- 18.11.2020 18 Kas 14:35 Muratpaşa'da salgın önlemleri
Muratpaşa Belediyesi Covid-19 salgının yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla yayımlananan genelgeye bağlı olarak belediyenin kent parkalarında bulunan Dağ Yakası ve Deniz Yüzü kafelerinin gel-al paket servis sistemine geçti.
- 17.11.2020 17 Kas 13:43 İtalya'da 'cenaze başına 50 euro haraç alan' Foggia mafyasına operasyon: 38 gözaltı
İtalya'daki "5. mafya" olarak nitelenen bir organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.
- 16.11.2020 16 Kas 19:30 Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna çok sürpriz bir isim daha katılıyor. Daha önce Akasya Durağı dizisinde rol alan türkücü Onur Şan, kader mahkumu rolünü oynayıp türkü okuyacak.
- 14.11.2020 14 Kas 17:05 Efecan Şenolsun'un menajerlik şirketinden açıklama geldi
Bir dönem internette yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddia edilen Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Efecan Şenolsun'un, Elit İşcan hakkında 'Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum' dediği iddia edilmişti. Bu iddia sonrası Efecan Şenolsun'un bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden açıklama geldi
- 13.11.2020 13 Kas 13:05 Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti
Sevilen oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü vefat eden Teoman Deniz, dün İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.
- 13.11.2020 13 Kas 07:23 Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum
Bir dönem internette yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Olayın yaşandığı anda alkollü olduğunu kabul eden Şenolsun, İşcan'ın sadece omzuna dokunduğunu söyledi.