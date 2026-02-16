Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye\'ye veda ediyor

HBO Max'te yayınlanan ve içeriği nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında bulunan Jasmine, Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırıyor. Yapım, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından müstehcen unsurlar ve yayın ilkeleriyle bağdaşmayan sahneler gerekçesiyle incelemeye alınmış, ilk bölümlerinin ardından platforma idari ceza uygulanmıştı. Dizi, 18 Şubat Çarşamba akşamı itibarıyla HBO Max Türkiye kütüphanesinden kaldırılacak.

PLATFORMDAN VEDA MESAJI

HBO Max Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dizinin Türkiye macerasının sona erdiği duyuruldu. Paylaşımda, "Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve diyoruz ki bize hep Yasemin" ifadelerine yer verildi. Açıklama, dizinin uluslararası yayın hayatının devam edeceğini ortaya koydu.

RTÜK CEZASI ALMIŞTI, TARTIŞMALAR HİÇ DİNMEDİ

Jasmine, yayınlandığı ilk günden itibaren erişkinlere yönelik içeriği, toplumsal hassasiyetleri zorlayan anlatımı ve müstehcen sahneleri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. RTÜK'ün verdiği cezanın ardından dizi, Türkiye'de en çok konuşulan ve eleştirilen yapımlar arasında yer aldı.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin'in yaşam mücadelesini konu alıyor. Organ nakli listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin, hayatta kalma umudu ile duygusal ve psikolojik baskılar arasında sıkışıyor.

Hikâyenin merkezinde ise Yasemin'in en büyük destekçisi olan üvey kardeşi Tufan'ın, sınırları aşan ve giderek saplantıya dönüşen duyguları yer alıyor. Bu ilişki, iki karakteri karanlık ve çıkmaz bir ilişkiler ağının içine sürüklüyor.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras yer alıyor.