Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor

Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye\'ye veda ediyor
16.02.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir RTÜK'ün markajında olan ve müstehcenlik iddialarıyla gündemden düşmeyen Jasmine dizisi için yolun sonu göründü. HBO Max Türkiye, idari cezaların ardından radikal bir karar alarak yapımı 18 Şubat Çarşamba akşamı yayından kaldırma kararı aldı.

HBO Max'te yayınlanan ve içeriği nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında bulunan Jasmine, Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırıyor. Yapım, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından müstehcen unsurlar ve yayın ilkeleriyle bağdaşmayan sahneler gerekçesiyle incelemeye alınmış, ilk bölümlerinin ardından platforma idari ceza uygulanmıştı. Dizi, 18 Şubat Çarşamba akşamı itibarıyla HBO Max Türkiye kütüphanesinden kaldırılacak.

PLATFORMDAN VEDA MESAJI

HBO Max Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dizinin Türkiye macerasının sona erdiği duyuruldu. Paylaşımda, "Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve diyoruz ki bize hep Yasemin" ifadelerine yer verildi. Açıklama, dizinin uluslararası yayın hayatının devam edeceğini ortaya koydu.

RTÜK CEZASI ALMIŞTI, TARTIŞMALAR HİÇ DİNMEDİ

Jasmine, yayınlandığı ilk günden itibaren erişkinlere yönelik içeriği, toplumsal hassasiyetleri zorlayan anlatımı ve müstehcen sahneleri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. RTÜK'ün verdiği cezanın ardından dizi, Türkiye'de en çok konuşulan ve eleştirilen yapımlar arasında yer aldı.

DİZİNİN KONUSU

Dizi, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden Yasemin'in yaşam mücadelesini konu alıyor. Organ nakli listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin, hayatta kalma umudu ile duygusal ve psikolojik baskılar arasında sıkışıyor.

Hikâyenin merkezinde ise Yasemin'in en büyük destekçisi olan üvey kardeşi Tufan'ın, sınırları aşan ve giderek saplantıya dönüşen duyguları yer alıyor. Bu ilişki, iki karakteri karanlık ve çıkmaz bir ilişkiler ağının içine sürüklüyor.

Dizinin başrollerinde Asena Keskinci ve Burak Can Aras yer alıyor.

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Televizyon, Teknoloji, Türkiye, Yaşam, Şubat, Dizi, HBO, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    bırakmıyorlar insanları kısıtlıyorlar herşeyden ama gidicekler 1-2 sene sonra hepsi 5 15 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Aman çıkar Avrupa’nın X bir ülkesinde izleriz. Ahlaklı olmayı RTÜK’ten mi öğreneceğiz? HAHAH aşır saçma ve tezat :) 3 16 Yanıtla
  • mossi mossi :
    sapkın dizi 14 5 Yanıtla
  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Ne Jasmineymiş Arkadaş Konulu film cekiyolar ne dramı 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:45:00. #7.11#
SON DAKİKA: Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.