Yeni Yıl Operası İstanbul ve Ankara'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeni Yıl Operası İstanbul ve Ankara'da

Yeni Yıl Operası İstanbul ve Ankara\'da

Limak Filarmoni Orkestrası, ünlü opera sanatçılarıyla yeni yıl konserleri düzenleyecek.

14.02.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Limak Filarmoni Orkestrası, operanın ünlü isimlerini bir araya getireceği yeni yıl konserlerini İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirecek.

Limak Şirketler Grubundan yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfının çok sesli müziği tanıtmak amacıyla 8 yıl önce kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserlerine hazırlanıyor.

Geçen ekimde Barselona'daki konseriyle yurt dışına açılan orkestra, bu sene, "Operanın Yıldızlarıyla Buluşma" isimli konser dizisiyle 17 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 19 Şubat'ta Ankara Congresium Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Orkestra ve operanın ünlü isimleri, La Boheme, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut gibi opera eserleriyle popüler Türkçe ve yabancı parçaların yer aldığı geniş repertuvarla izleyici karşısına çıkacak.

Limak Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konserlerinde, dünya çapında birçok operada başrol seslendiren ünlü tenor Murat Karahan, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto, performansı ve ödülleriyle başarısını kanıtlamış genç soprano Carolina Lopez Moreno izleyiciyle buluşacak.

Konserler, Metropolitan Opera ve New York Filarmoni Orkestrası gibi orkestralarla çalışan İtalyan şef Alvise Casellati yönetiminde gerçekleşecek.

Bilet satışından sağlanan tüm gelir Limak Vakfının Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinden yararlanan mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Konser biletleri, Biletix'te satışa sunuldu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, istanbul, Ekonomi, Ankara, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Şubat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Yıl Operası İstanbul ve Ankara'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
19:44 Giovanni van Bronckhorst’tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
19:40 Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
19:23 Antalya’da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
19:02 İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
18:31 Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
18:30 Fatih Terim’den dikkat çeken paylaşım Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Yıl Operası İstanbul ve Ankara'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.