Santorini'deki Depremler Turizmi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Santorini'deki Depremler Turizmi Tehdit Ediyor

Santorini\'deki Depremler Turizmi Tehdit Ediyor

Santorini, devam eden depremler nedeniyle turizmde zor bir yıl yaşayabilir. Rezervasyonlar düştü.

13.02.2025 06:56
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Santorini Adası'na ilk Cruise gemilerinin Şubat ayıyla birlikte ulaşmaya başlaması, yeni turizm sezonunun resmi olmayan başlangıcı olarak görülürdü.

Ancak 20 günden fazladır devam eden deprem fırtınası nedeniyle şimdiden bir gemi adayı pas geçti.

Adanın zor bir yılla karşı karşıya kalabileceğine dair endişeler artıyor.

Uzmanlar, 10 binden fazla deprem kaydedilen bölgedeki hareketliliğin ne zaman sona ereceğini söyleyemiyor.

Yunanistan Otelciler Birliği de bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor.

Birlik başkanı Antonis Pagonis, "Rezervasyonlarda bir düşüş var, bunun kısa süreli olmasını umuyoruz" diyor.

Santorini'yi tüm bu şartlar altında tercih edecek turistleri de bir hizmet sektörü krizi bekliyor olabilir. Bölgedeki birçok otel, konuklarına hizmet edecek yeterli personele sahip olamama riskiyle karşı karşıya.

Yunanistan'ın en çok ziyaret edilen adalarından biri olan Santorini'de kalıcı olarak 15 binin biraz üzerinde yerli halk yaşıyor.

Sezonda ise her gün adada bulunan onbinlerce turiste hizmet etmek için dışarıdan gelecek mevsimlik işçilere ihtiyaç duyuluyor.

Ancak sarsıntıların sezonu nasıl etkileyebileceği konusundaki belirsizlik, bazı çalışanları bu yaz seçeneklerini yeniden değerlendirmeye itti.

Beş yazdır adada barmenlik yapan Manos, depremden korkmadığını söylüyor ve "Santorini her zaman sallanır" diyor.

Onun endişesi Santorini'ye "yeterince turist gelmeme" ihtimali:

"Sezon zayıf geçerse, istediğim kadar para kazanamayabilirim. Tüm yaz boyunca bana ihtiyaç duymayabilirler. Bu riski alamam" diyor.

Bunun yerine Manos, Korfu'da bir iş bulduğunu ve bu yıl Santorini'ye geri dönmeyeceğini söylüyor.

Adanın geçici iş gücü gerektiren bir başka sektörü de inşaat. Oteller yenilemeler için sezonluk inşaat işçilerine ihtiyaç duyuluyor.

Bu çalışmalar da depremler sonrası güvenlik endişeleri nedeniyle durma noktasına geldi.

Otel sahipleri, başka planlar yapmasından endişe ederek, her şey normale dönene kadar hükümete maaşlarının çoğunu ödeme çağrısı yapıyor.

Yunanistan Otelciler Birliği Başkanı Pagonis, "Hükümete hem adadaki mevcut iş gücünü hem de sezon boyunca çalışmak isteyenleri desteklemek için bir dizi teklif sunduk" diyor.

Pagonis olumlu yanıt aldıkları bazı noktaların "nasıl uygulanacağının henüz belli olmadığını" da ekliyor.

5,9 milyar euroluk bir ada

Yunanistan hükümeti şu ana kadar Santorini ile komşu bir diğer adada daha olağanüstü hal ilan etti. Kararlar bu sayede daha hızlı alınabiliyor.

Santorini'de dört oteli olan Margarita Karamolegkou, "Depremler durduğunda zorluklar ortadan kalkmayacak" diyor:

"Sezon boyunca adada günde 70 bin işçi ve 160 bin ziyaretçi kalıyor. Devletten uzun zamandır yeni bir liman gibi iyileştirmeler de talep ediyoruz."

Santorini, Yunanistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 2,5'ini sağlıyor. Yıllık tahmini 5,9 milyar euro turizm geliri elde ediliyor.

Şu ana kadar yaz sezona yönelik herhangi bir iptal olmasa da, otelciler rezervasyonlarda azalma olduğunu bildiriyor.

Sektör yetkilileri, deprem fırtınasının bir ay daha devam etmesi halinde bunun işletmeler üzerindeki ciddi etkileri olabileceği endişesini dile getiriyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 7 Şubat'ta adaya yaptığı ziyarette, Santorini'yi "ikonik bir turizm destinasyonu" olarak tanımladı.

"Adanın itibarını korumak ve 2025'in turizm sektörü için yine mükemmel bir yıl olmasını sağlamak bizim görevimizdir" dedi.

Ancak dört otelinde 120 personel çalıştıran Karamolegkou, deprem fırtınasının devam halinde otellerini açmayı ertelemek zorunda kalabileceğini itiraf ediyor.

Karamolegkou, daha az personelle çalışmak zorunda kalsalar dahi "olağanüstü bir hizmet" sunmaya devam edeceklerini savunuyor.

Santorini'de en az 3 Mart'a kadar olağanüstü hal durumu devam edecek.

Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı, 26 Ocak - 9 Şubat arasında 14 binden fazla deprem tespit edildiğini aktarıyor.

Kaynak: BBC

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