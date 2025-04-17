Cansız bedeni evinde bulunmuştu! Michelle Trachtenberg\'in ölüm nedeni belli oldu

39 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg'in ölüm nedeni, New York yetkilileri tarafından açıklandı. Adli tıp raporuna göre Trachtenberg, diyabetes mellitus (diyabet) komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.

Şubat ayında yaşamını yitiren oyuncunun, diyabetin hangi türüne sahip olduğu belirtilmezken, ölümün "doğal" sebeplerle gerçekleştiği ifade edildi. Adli tıp raporu, laboratuvar sonuçlarına dayanarak ölüm nedenini doğruladı ve böylece soruşturma büyük ölçüde kapandı.

Trachtenberg'in annesi, oyuncuyu New York'taki evinde tepkisiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, oyuncunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Michelle Trachtenberg'in ani ölümü, hayranlarını ve Hollywood camiasını yasa boğdu.